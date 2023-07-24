Стало известно, как будут проверять украинцев, которые выехали за границу и что им за это будет

В Министерстве социальной политики рассказали о специальном разъяснении об изменениях в правилах выплат денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Почувствуют эти изменения и те украинцы, которые сбежали от войны за границу.

Для украинцев изменения произойдут в несколько этапов. Первый – с августа этого года, второй – 1 сентября. Августовские изменения вызваны проверками имущественного положения переселенцев. Об этом информировали и раньше. А вот о нововведениях для тех украинцев, которые выехали за границу, стоит поговорить подробнее.

Главное изменение для таких лиц – это необоснованное пребывание за пределами Украины более 30 дней. В таком случае выплату помощи ВПЛ прекратят.

Что касается уважительных причин, по которым не отменят выплаты, то в Минсоце приводят следующие:

стажировка или служебная командировка;

ожидание или реабилитация;

уход за больным ребенком или другие причины, связанные с оздоровлением ребенка;

выезд за пределы Украины из-за смерти родным;

уход за границей за тяжелобольными родными;

юридические моменты, которые не позволяют вернуться в Украину

Важно, что уважительные причины подкрепляться документами.

Как будут проводить проверку

Также теперь известно, каким образом будет происходить проверка лиц, покинувших территорию Украины. Для этого привлекут Государственную пограничную и Министерство финансов. Данные о лицах будут брать из соответствующих реестров. Дополнительная финансовая помощь за рубежом отслеживаться не будет.

Поэтому граждане, которые не желают потерять социальную помощь для внутренних переселенцев из-за длительного пребывания за рубежом, должны объяснить причину и документально ее подтвердить.

Напомним, что на детей и лиц с инвалидностью платят по три тысячи гривен, все остальные получают две тысячи гривен в месяц. Также на днях объявили бесплатную эвакуацию из Сумщины. Эвакуированные могут рассчитывать на выплаты и бесплатное жилье в модульных городках.