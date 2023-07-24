Стало известно, как будут проверять украинцев, которые выехали за границу и что им за это будет

В Министерстве социальной политики рассказали о специальном разъяснении об изменениях в правилах выплат денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Почувствуют эти изменения и те украинцы, которые сбежали от войны за границу.
Для украинцев изменения произойдут в несколько этапов. Первый – с августа этого года, второй – 1 сентября. Августовские изменения вызваны проверками имущественного положения переселенцев. Об этом информировали и раньше. А вот о нововведениях для тех украинцев, которые выехали за границу, стоит поговорить подробнее.
Главное изменение для таких лиц – это необоснованное пребывание за пределами Украины более 30 дней. В таком случае выплату помощи ВПЛ прекратят.
Что касается уважительных причин, по которым не отменят выплаты, то в Минсоце приводят следующие:
- стажировка или служебная командировка;
- ожидание или реабилитация;
- уход за больным ребенком или другие причины, связанные с оздоровлением ребенка;
- выезд за пределы Украины из-за смерти родным;
- уход за границей за тяжелобольными родными;
- юридические моменты, которые не позволяют вернуться в Украину
Важно, что уважительные причины подкрепляться документами.
Как будут проводить проверку
Также теперь известно, каким образом будет происходить проверка лиц, покинувших территорию Украины. Для этого привлекут Государственную пограничную и Министерство финансов. Данные о лицах будут брать из соответствующих реестров. Дополнительная финансовая помощь за рубежом отслеживаться не будет.
Поэтому граждане, которые не желают потерять социальную помощь для внутренних переселенцев из-за длительного пребывания за рубежом, должны объяснить причину и документально ее подтвердить.
Напомним, что на детей и лиц с инвалидностью платят по три тысячи гривен, все остальные получают две тысячи гривен в месяц. Также на днях объявили бесплатную эвакуацию из Сумщины. Эвакуированные могут рассчитывать на выплаты и бесплатное жилье в модульных городках.
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