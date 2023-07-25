В Україну знову підвищать пенсійний вік: коли можна буде виходити на заслужений відпочинок?

В Україні серйозно розвивають нову Пенсійну реформу. Вона мала б суттєво змінити правила виходу на пенсію для мільйонів українців. Зокрема, вже було піднято пенсійний вік до 60 років, але як зазначають експерти це далеко не кінець. Річ в тім, що до 2028 року щорічно зростатимуть вимоги до мінімального пенсійного стажу. Якщо зараз це 30 років, то у 2024 році буде 31 рік. І так плюс один рік, аж допоки цифра не зупиниться на позначці 35. Експерти зазначають, що без підвищення пенсійного віку не обійтися. Це практика, яка поширена у європейських країнах. І навіть найбагатші держави не можуть собі дозволити мати низький пенсійний вік.

Підвищення пенсійного віку залежатиме від багатьох факторів

В комітеті Ради заявляють, що до закінчення війни особливих змін не готуватимуть. Тобто якщо особа у 60 років матиме мінімальну кількість стажу, то зможе виходити на пенсію. Якщо ні, то відповідно працюватиме до 63 або 65 років. А от після війни ці цифри поповзуть вгору. Експерти заявляють, що значна кількість українців не зможе вийти на пенсію у 60 саме через нові вимоги до стажу, тому підвищення пенсійного віку до 65 років було б простою формальністю. На практиці більшість в цьому віці й виходитимуть на заслужений відпочинок.

“Легше тоді вже взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не страждати з критеріями стажу. Більшість буде розраховувати на пенсію у 63 та 65 років, їм не вистачатиме стажу”, – каже науковець Лілія Ткаченко.

До слова в ЄС чоловіки виходять на пенсію в середньому у 64,5 роки, а жінки в середньому у 63,5. А більшість країн встановили мінімальний пенсійний вік — 65 років.