Стало відомо, як перевірятимуть українців, які виїхали за кордон та що їм за це буде

В Міністерстві соціальної політики розповіли про спеціальне роз’яснення про зміни у правилах виплат грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Відчують ці зміни й ті українці, які втекли від війни за кордон.

Для українців зміни відбудуться в декілька етапів. Перший — з серпня цього року, другий — 1 вересня. Серпневі зміни викликані перевірками майнового стану переселенців. Про це інформували і раніше. А от щодо нововведень для тих українців, які виїхали за кордон, варто поговорити детальніше.

Головна зміна для таких осіб — це необґрунтоване перебування за межами України понад 30 днів. В такому разі виплату допомоги ВПО припинять.

Щодо поважних причин, через які не скасують виплати, то в Мінсоці наводять такі:

стажування або службове відрядження;

очікування або реабілітація;

догляд за хворою дитиною або інші причини, пов’язані з оздоровленням дитини;

виїзд за межі України через смерть рідним;

догляд за кордоном за важкохворими рідними;

юридичні моменти, які не дозволяють повернутися до України

Важливо, що поважні причини підкріплюватися документами.

Як будуть проводити перевірку

Також тепер відомо, яким чином буде відбуватися перевірка осіб, які покинули територію України. Для цього залучать Державну прикордонну та Міністерство фінансів. Дані про осіб братимуть із відповідних реєстрів. Додаткова фінансова допомога за кордоном відстежуватися не буде.

Тож громадяни, які не бажають втратити соціальну допомогу для внутрішніх переселенців через тривале перебування за кордоном, повинні пояснити причину та документально її підтвердити.

Нагадаємо, що на дітей та осіб з інвалідністю платять по три тисячі гривень, всі інші отримують дві тисячі гривень на місяць. Також днями оголосили безкоштовну евакуацію з Сумщини. Евакуйовані можуть розраховувати на виплати та безкоштовне житло в модульних містечках.