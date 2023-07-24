В Раде предлагают штрафовать украинцев на 17-68 тысяч

Народные депутаты подали в Верховную Раду законопроект №5473-д, который предусматривает введение штрафов до 69 тысяч гривен.

Таким бешеным штрафом предлагают наказывать украинцев за неправильное хранение продукции. Проект закона называется “о государственном надзоре и контроле за непищевой продукцией”.

Документ имеет целью регулирование некоторых вопросов рыночного контроля, а также ответственность субъектов хозяйственной деятельности.

Представитель Налогового комитета в Верховной Раде Ярослав Железняк рассказал, что новый закон будет предусматривать:

Включить в ограничительные меры рыночного контроля уничтожение продукции или приведение ее в непригодное состояние.

Предоставление права органам контроля и субъектам хозяйствования снимать и записывать проведение проверок с помощью аудио, фото или видеофиксации процесса.

Урегулирование вопроса применения штрафов за нарушение требований закона к распространителям – юридическим лицам или физическим лицам-предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения.

Штрафы будут применять к тем, кто не соблюдал условия хранения продукции и она стала опасной или же не соответствует установленным нормам.

Размер штрафных санкций будет составлять не менее 17 тысяч гривен или тысячи необлагаемых минимумов.

В случае повторного нарушения в течение трех лет после первого случая размер штрафа уже достигнет четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 68 тысяч гривен.

Таким образом, в случае принятия законопроекта для плательщиков единого налога будет уменьшен размер штрафа в случае первого нарушения, ведь сейчас сумма штрафа составляет 34 тысяч гривен.

Отметим, что украинцы могут получить огромные штрафы при поверке счетчиков. Недавно правительство возобновило проверки счетчиков. В случае выявления несанкционированного вмешательства в работу прибора учета можно получить бешеную сумму в платежке. Показания просроченного счетчика не принимаются, в таком случае потребителю начнут начислять плату по средним показателям потребления. В таком случае можно получить несколько десятков тысяч дополнительной платы в платежке.