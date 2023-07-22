От 10 до 50 тысяч гривен: ПриватБанк начал масштабные проверки платежей клиентов

Наиболее популярный банк Украины начал операцию по усилению финансового мониторинга операций клиентов.

Клиенты Приватбанка смогут получить вознаграждение в размере 10, 20 или 50 тысяч гривен за оплату услуг через Приват24 с Mastercard. Об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения.

Эта акция будет проводиться до 30 сентября. В ней могут участвовать все совершеннолетние клиенты ПриватБанка, которые имеют налоговый номер и активную карту Mastercard.

Чтобы стать участником акции нужно выполнить следующие условия:

Зарегистрироваться.

Осуществить 5,10 или 15 платежей с карты Mastercard через меню “платежи” в Приват24.

Дождаться розыгрыша призов, который будет происходить ежемесячно.

Участников розыгрыша разделят на несколько групп:

за 5 платежей в месяц можно получить 10 тысяч гривен;

за 10 платежей в месяц – 2020 тысяч гривен;

за 15 платежей – 50 тысяч гривен.

Победителей выберут случайным образом из числа всех участников, принявших участие в розыгрыше. На каждом этапе будет выбрать 13 победителей. Всего за время акции будет 39 победителей. Информацию о выигрыше отправят победителям через приложение Приват24.

Также добавляется перечень услуг, которые участвуют в акции:

оплата коммунальных платежей;

оплату штрафов;

внесение платы за школу. садик или ВУЗ;

благотворительный взнос;, в том числе донаты для ЗСУ

плата за товары или услуги на счет предпринимателя ФЛП или юрлица.

В то же время финансовые учреждения Украины постоянно усиливают финансовый мониторинг. Поэтому украинцам уже сейчас лучше легализовать свои доходы. Это касается тех, кто имеет необлагаемый доход, например, сдает жилье в аренду, предоставляет услуги репетитора и тому подобное. Поэтому лучше уже сейчас открыть ФЛП, в таком случае вы будете платить минимальную сумму налога, а единый социальный взнос можно не платить до конца действия военного положения и еще год после его отмены.