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От 10 до 50 тысяч гривен: ПриватБанк начал масштабные проверки платежей клиентов

22.07.2023
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Наиболее популярный банк Украины начал операцию по усилению финансового мониторинга операций клиентов. 

Клиенты Приватбанка смогут получить вознаграждение в размере 10, 20 или 50 тысяч гривен за оплату услуг через Приват24 с Mastercard. Об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения. 

Эта акция будет проводиться до 30 сентября. В ней могут участвовать все совершеннолетние клиенты ПриватБанка, которые имеют налоговый номер и активную карту Mastercard.

Чтобы стать участником акции нужно выполнить следующие условия:

  • Зарегистрироваться. 
  • Осуществить 5,10 или 15 платежей с карты Mastercard через меню “платежи” в Приват24. 
  • Дождаться розыгрыша призов, который будет происходить ежемесячно.

Участников розыгрыша разделят на несколько групп:

  • за 5 платежей в месяц можно получить 10 тысяч гривен;
  • за 10 платежей в месяц – 2020 тысяч гривен;
  • за 15 платежей – 50 тысяч гривен. 

Победителей выберут случайным образом из числа всех участников, принявших участие в розыгрыше. На каждом этапе будет выбрать 13 победителей. Всего за время акции будет 39 победителей. Информацию о выигрыше отправят победителям через приложение Приват24. 

Также добавляется перечень услуг, которые участвуют в акции:

  • оплата коммунальных платежей;
  • оплату штрафов;
  • внесение платы за школу. садик или ВУЗ;
  • благотворительный взнос;, в том числе донаты для ЗСУ
  • плата за товары или услуги на счет предпринимателя ФЛП или юрлица. 

В то же время финансовые учреждения Украины постоянно усиливают финансовый мониторинг. Поэтому украинцам уже сейчас лучше легализовать свои доходы. Это касается тех, кто имеет необлагаемый доход, например, сдает жилье в аренду, предоставляет услуги репетитора и тому подобное. Поэтому лучше уже сейчас открыть ФЛП, в таком случае вы будете платить минимальную сумму налога, а единый социальный взнос можно не платить до конца действия военного положения и еще год после его отмены.

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22.07.2023
1 хвилина на прочитання
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