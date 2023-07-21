Один из известных банков подвергся национализации: что будет с вкладами клиентов?

Еще несколько недель тому назад стало известно, что Банк Сенс попал под национализацию. И вот вчера 21 июля этот процесс начался. Уже введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Почему так случилось, что будет со средствами и счетами клиентов и какие изменения их ожидают?

Сенс Банк занимает 11 место по количеству активов

Данное финансовое учреждение достаточно большое, и занимает 11 место в Украине по количеству активов. Напомним, что ранее этот банк назывался Альфа Банком, и принадлежал российским акционерам Михаилу Фридману и Петру Авену, на которых наложены санкции Евросоюза и Великобритании.

В марте акционеры банка хотели получить разрешение на расширение активов до 1 млрд долларов и продать его иностранному покупателю. Однако Национальный банк Украины заблокировал эту попытку. Впоследствии в июне Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, позволяющий национализировать банки, собственники которых попали под санкции.

Что ждет клиентов?

Пока известно, что для физических лиц никаких ограничений введено не будет. Все банкоматы, отделения и приложения банка работают в обычном режиме.

“Все физлица смогут пользоваться своими средствами в пределах лимитов – на картах. Также не будет ограничений по снятию наличных денег, не будет ограничений по использованию овердрафтов (кредитов) в пределах лимитов НБУ и регуляторных актов”, – заявила представительница банка Светлана Рекрут.

Некоторые ограничения коснутся юридических лиц. По крайней мере, пару дней банк будет работать только на прием платежей от бизнеса. Но уже с каждым днем и исходные платежи должны заработать.

Среди прочего – не будут действовать договоры о кредитовании юридических лиц.

Все остальное будет работать в обычном режиме. Процесс национализации должен завершиться 24 июля и банк будет работать, как обычно, просто с новым собственником.