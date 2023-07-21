Один з відомих банків потрапив під націоналізацію: що буде з вкладами клієнтів?

Ще кілька тижнів тому стало відомо, що Банк Сенс потрапив під націоналізацію. І от, вчора 21 липня цей процес розпочався. Вже введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Чому так трапилося, що буде з коштами та рахунками клієнтів та які зміни на них чекають?

Сенс Банк займає 11 місце за кількістю активів

Дана фінансова установа є доволі великою, та займає 11 місце в Україні за кількістю активів. Нагадаємо, що раніше цей банк називався Альфа Банком, та належав російським акціонерам Михайлу Фрідману і Петру Авену на яких накладено санкції Євросоюзу і Великобританії.

В березні акціонери банку хотіли отримати дозвіл на розширення активів до 1 мільярда доларів та продати його іноземному покупцю. Однак Національний Банк України заблокував цю спробу. Згодом у червні Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє націоналізовувати банки власники яких потрапили під санкції.

Що чекає на клієнтів?

Наразі відомо, що для фізичних осіб жодних обмежень введено не буде. Всі банкомати, відділення та додатки банку працюють у звичайному режимі.

“Всі фізособи зможуть користуватися своїми коштами в межах лімітів – тими, які є на картах. Також не буде обмежень щодо зняття готівки, не буде обмежень щодо використання овердрафтів (кредитів) у межах лімітів НБУ та регуляторних актів“, – заявила представниця банку Світлана Рекрут.

Деякі обмеження торкнуться юридичних осіб. Принаймні пару днів банк працюватиме лише на прийом платежів від бізнесу. Але вже з дня на день й вихідні платежі мають запрацювати. Серед іншого — не будуть діяти договори про кредитування юридичних осіб.

Все інше працюватиме у звичайному режимі. Процес націоналізації має завершитися 24 липня і банк працювати, як завжди просто з новим власником.