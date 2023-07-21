Россияне массово покупают жилье в разрушенном Мариуполе: Андрющенко объяснил почему

Граждане страны-агрессора продолжают массово покупать жилье в разрушенном ими же украинском Мариуполе. Однако большинство россиян интересуют не квартиры в городе, а возможность “заработать” на выплатах от государства.

В общем граждане рф охотно покупают жилье в Мариуполе, хотя справедливее будет говорить о покупке документов на жилье. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, эта ситуация достаточно сложная с одной стороны и очень простая — с другой. Россияне покупают не столько квартиры, сколько документы на них. В придачу ипотека. Дело в том, что при регистрации на территории Мариуполя россияне получают право на получение компенсаций из российского бюджета на случай участия в ипотеке. Именно поэтому они покупают документы. Компенсации там достаточно большие, но жилье в Мариуполе на самом деле им совсем не нужно. Но в целом затраты на покупку документов на квартиру в сравнении с полученной компенсацией выглядят довольно привлекательными. Для них это просто бизнес.

Также есть такие россияне, которые несмотря на то, что идет война, активно интересуются недвижимостью и рассматривают стертый с лица земли город как новый курорт, место для отдыха или даже для переезда. Таким образом на российском сайте Avito есть десятки объявлений о продаже квартир в украинском Мариуполе. Цена на такое жилье составляет от двух до пяти миллионов российских рублей.

В то же время новые дома в разрушенном городе строят за счет федерального бюджета российской федерации. Это дешевая застройка для самих застройщиков и выгодна людям, которые решили, что они могут жить в Мариуполе.

Андрющенко добавляет, что вся эта история завязывается в определенный узел. Таким образом прагматичные россияне, имеющих доступ к федеральному бюджету и кругу принятия финансовых решений, скупают квартиры и документы у мариупольцев, которые сейчас не имеют другого выхода.