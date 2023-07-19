Эксперты рассказали, как посуда может испортить энергетику дома: никогда так не делайте

Верить в приметы или нет – это личное дело каждого. Если же вы относите себя к той категории людей, которым не безразлично приметы и народные поверья, то следующая информация будет для вас очень интересной. Касается она хранения пустых банок и посуды в частности. Оказывается, в доме, то есть именно в его жилой части категорически нельзя хранить пустые банки. Они могут сильно испортить энергетику в доме и навлечь на хозяев массу несчастий.

Почему нельзя хранить в доме пустые банки?

Очень часто хозяйки хранят пустые стеклянные банки в кухонных шкафах, в тумбочках или где-то в коридоре. Специалисты говорят, что пустые емкости обладают разрушительной энергетикой. Если в доме будет пустая тара, то к вам будут тяжело приходить деньги. Чаще наоборот, они будут быстро идти. Также нельзя оставлять пустую посуду на столе. Если это какая-нибудь конфетница, то позаботьтесь, чтобы в ней всегда была хоть одна конфета.

Что делать с банками?

Конечно, выбрасывать пустые банки никто не будет, тем более, если они в ожидании сезона консервации. Если у вас есть подвал, то наилучшим решением будет их вынести туда. Главное, чтобы пустая тара была на нежилой площади дома. Если подвала нет, можно наполнить банку какими-то крупами или еще чем-то буквально немножко. Не надо насыпать в каждую банку килограмм крупы, достаточно, чтобы это была маленькая горсточка. Вместо крупы это может быть одна монета.

Ни дома, ни за его пределами нельзя хранить банки, которые уже треснули или хотя бы немного повреждены. Это к сильным ссорам и скандалам в семье. К слову, это касается не только банок, но и всей посуды в целом.

Еще одна примета касается банок, которые вы одалживали. Не возвращайте их пустыми. Положите внутрь хотя бы одну конфету.