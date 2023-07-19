Експерти розповіли, як посуд може зіпсувати енергетику вдома: ніколи так не робіть

Вірити у прикмети чи ні — це особиста справа кожного. Якщо ж ви відносите себе до тієї категорії людей, яким не байдуже на прикмети й народні повір’я, то наступна інформація буде для вас дуже цікавою. Стосуватиметься вона зберігання пустих банок, та посуду зокрема. Виявляється, в домі, тобто саме в житловій його частині категорично не можна зберігати пусті банки. Вони можуть сильно зіпсувати енергетику в помешканні та накликати на господарів масу нещасть.

Чому не можна зберігати в домі пусті банки?

Дуже часто господині зберігають пусті скляні банки в кухонних шафах, в тумбочках, чи десь у комірчині. Фахівці кажуть, що пусті місткості мають руйнівну енергетику. Якщо в домі буде пуста тара, то до вас важко приходитимуть гроші. Частіше навпаки, вони швидко йтимуть. Також, не можна залишати пустий посуд на столі. Якщо це якась цукерниця, то потурбуйтесь, щоб у ній завжди була бодай одна цукерка.

Що робити з банками?



Звісно ж, що викидати пусті банки ніхто не буде, тим паче, якщо вони в очікуванні сезону консервації. Якщо у вас є підвал, то найкращим рішенням буде винести їх туди. Головне, щоб пуста тара була на нежитловій площі дому. Якщо підвалу немає, можна наповнити банку якимись крупами, чи ще чимось, буквально по трішечки. Не треба насипати в кожну банку кілограм крупи, достатньо, щоб це була маленька жменька. Замість крупи це може бути одна монета.

Ані вдома, ані поза його межами не можна зберігати банки, які вже тріснули чи бодай трішки пошкоджені. Це до сильних сварок та скандалів в родині. До слова, це стосується не лише банок, а й усього посуду загалом.

Ще одна прикмета стосується банок, які ви позичали. Не повертайте їх пустими. Покладіть всередину хоча б один цукерок.