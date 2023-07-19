Липень виведе деякі знаки Зодіаку із зони комфорту: кому слід запастися терпінням?

Кілька днів тому розпочалася Повня. Вона цього місяця має дуже потужну енергетику і сильно впливатиме на життя деяких знаків Зодіаку. Астрологи кажуть, що комусь все вдаватиметься, хтось нарешті знайде своє кохання, а хтось навпаки вийде із зони комфорту та стикнеться з рядом проблем. Фахівці стверджують, що липнева Повня створить опозицію з ретроградним Плутоном у Козерозі. Простими словами — це для багатьох може стати початком нової глави життя, але щоб добитися успіху доведеться пройти через ряд труднощів. Кому буде найскладніше?

Овен

Астрологи прогнозують Овнам сильну емоційну нестабільність. Ви почуватиметеся дуже вразливими, гостро потребуватимете стабільності та відчуття безпеки. Парадоксально, що знайдете це все в обличчі абсолютно незнайомих вам людей, які згодом стануть для вас близькими. Астрологи радять на цей період не завантажувати себе важливими завданнями, а навпаки, приділити увагу домашній рутині, звичним справам та близьким людям. Згадайте за своє хобі, подивіться улюблений серіал і ваша емоційна складова прийде у норму.

Рак

Ракам теж варто приготуватися до виходу із зони комфорту. Ви по житті хочете перемін, але завжди дуже важко на них наважуєтесь. Переважно в останній момент ви вирішуєте скасувати поїздку чи якісь плани, якщо вони залежать виключно від вас. Більшість вважають вас домосідом, хоча в глибині душі ви себе таким не почуваєте. Липнева Повня на повну включить у вас дух авантюризму. Ви легко прийматимете складні й нетипові для себе рішення, матимете масу пригод і різноманітних змін.

Терези

Терезам прогнозують позитивні зміни на роботі. Ви можете суттєво піднятися по кар’єрній драбині, але для цього доведеться не лише добряче попрацювати, але й навчитися викручуватися з різних ситуацій. Виходити із зони комфорту вам доведеться далеко не один раз.

К озоріг

Козорогам прогнозують позитивні зміни в особистому житті, але для цього доведеться можливо переступити через деякі свої принципи. Ну принаймні якщо ваша половинка для вас є важливою і дійсно коханою людиною. Якщо пройдете всі труднощі достойно, то опинитесь на сьомому небі від щастя.