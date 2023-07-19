Июль выведет некоторые знаки Зодиака из зоны комфорта: кому следует запастись терпением?

Несколько дней назад началась Полнолуние. Оно в этом месяце обладает очень мощной энергетикой и будет сильно влиять на жизнь некоторых знаков Зодиака. Астрологи говорят, что кому-то все будет удаваться, кто-то наконец найдет свою любовь, а кто-то наоборот выйдет из зоны комфорта и столкнется с рядом проблем. Специалисты утверждают, что июльское Полнолуние создаст оппозицию с ретроградным Плутоном в Козероге. Простыми словами — это для многих может стать началом новой главы жизни, но, чтобы добиться успеха, придется пройти через ряд трудностей. Кому будет сложнее всего?

Овен

Астрологи прогнозируют Овнам сильную эмоциональную нестабильность. Вы будете чувствовать себя очень уязвимыми, остро нуждаться в стабильности и ощущение безопасности. Парадоксально, что найдете это все в лице совершенно незнакомых вам людей, которые впоследствии станут для вас близкими. Астрологи советуют на этот период не загружать себя важными задачами, а наоборот, уделить внимание домашней рутине, привычным делам и близким людям. Вспомните о своем хобби, посмотрите любимый сериал и ваша эмоциональная составляющая придет в норму.

Рак

Ракам тоже следует приготовиться к выходу из зоны комфорта. Вы по жизни хотите перемен, но всегда очень тяжело на них решаетесь. Преимущественно в последний момент вы решаете отменить поездку или какие-либо планы, если они зависят исключительно от вас. Большинство считают вас домоседом, хотя в глубине души вы себя так не чувствуете. Июльское Полнолуние вовсю включит в вас дух авантюризма. Вы будете легко принимать сложные и нетипичные для себя решения, иметь массу приключений и разнообразных изменений.

Весы

Весам прогнозируют положительные изменения на работе. Вы можете существенно подняться по карьерной лестнице, но для этого придется не только изрядно поработать, но и научиться выкручиваться из разных ситуаций. Выходить из зоны комфорта вам придется далеко не раз.

Козерог

Козерогам прогнозируют положительные изменения в личной жизни, но для этого придется возможно переступить некоторые свои принципы. Ну, по крайней мере, если ваша половинка для вас является важным и действительно любимым человеком. Если пройдете все трудности достойно, окажетесь на седьмом небе от счастья.