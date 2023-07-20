НБУ скасовує фіксований курс долара: до яких валютних “стрибків” потрібно готуватися

В Україні вже досить давно діє фіксований курс долара. І хоч офіційний курс валют і той, що пропонують в обмінниках різниться, та все ж це стабільні цифри до котрих всі більш менш почали звикати. Та виявляється звикати ні до чого не потрібно. Національний Банк України попередив, що Україна повернеться до плаваючого курсу долара. Трапиться це ймовірно на початку 2024 року. Ця стратегія є обов’язковою до виконання, адже це одна з домовленостей між Україною та Міжнародним Валютним Фондом.

Офіційних заяв ще не було

Про це засобам масової інформації розповів фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

“Один момент, на який я хотів би звернути особливу увагу в цьому документі – те, що написано між рядками, а саме фокусом на перехід до плаваючого курсу. Наразі офіційний курс долара є фіксованим до гривні, і приблизно рік тому його переставили з 29 грн на поточні 36 грн. І дуже багато хто робив для себе прогнози, чи буде ще один подібний крок щодо перестановки курсу на новий фіксований рівень. Швидше за все, його не буде, принаймні я так читаю цей документ”, – додав Демків.

Також Демків зазначив, швидше за все, НБУ не прийме рішення підвищувати курс долара, а просто “відпустить” гривню. Але це відбуватиметься поступово і не так швидко, як більшість думають.

“Не впевнений, що до кінця цього року, можливо, десь на початку наступного нас чекає перехід до ситуації, коли ЗМІ знову щодня оприлюднять курс НБУ, і він змінюватиметься. Напевно, не дуже різко, враховуючи всі обмеження, які ще існують, але поступово він вагатиметься в обидві сторони”, – спрогнозував Демків.

Щодо офіційних коментарів від НБУ, то їх поки немає. Єдине про що заявили в установі, це те, що до плаваючого курсу Україна перейде лише за умови наявності всіх відповідних макроекономічних показників.