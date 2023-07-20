НБУ отменяет фиксированный курс доллара: к каким валютным скачкам нужно готовиться

В Украине уже достаточно давно действует фиксированный курс доллара. И хотя официальный курс валют и тот, что предлагают в обменниках, отличается, но все же это стабильные цифры, к которым все более-менее начали привыкать. Но оказывается, привыкать ни к чему не нужно. Национальный Банк Украины предупредил, что Украина вернется к плавающему курсу доллара. Произойдет это вероятно в начале 2024 года. Эта стратегия обязательна к выполнению, ведь это одна из договоренностей между Украиной и Международным Валютным Фондом.

Официальных заявлений еще не было

Об этом средствам массовой информации рассказал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

“Один момент, на который я хотел бы обратить особое внимание в этом документе – то, что написано между строк, а именно фокусом на переход к плавающему курсу. Пока официальный курс доллара фиксирован к гривне, и примерно год назад его переставили с 29 грн. на текущие 36 грн. И очень многие делали для себя прогнозы, будет ли еще один подобный шаг по перестановке курса на новый фиксированный уровень. Скорее всего, его не будет, по крайней мере, я так читаю этот документ“, — добавил Демкив.

Также Демкив отметил, скорее всего, НБУ не примет решение повышать курс доллара, а просто “отпустит” гривну. Но это будет происходить постепенно и не так быстро, как большинство думают.

“Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова ежедневно обнародуют курс НБУ, и он будет меняться. Наверное, не очень резко, учитывая все существующие ограничения, но постепенно он будет колебаться в обе стороны“, – спрогнозировал Демкив.

Что касается официальных комментариев от НБУ, то их пока нет. Единственное о чем заявили в учреждении, это то, что к плавающему курсу Украина перейдет только при наличии всех соответствующих макроэкономических показателей.