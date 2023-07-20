З 1 серпня поповнення карток відбуватиметься по-новому: банки кардинально змінюють правила

Вже з 1 серпня на українців чекають суттєві зміни, що стосуються банківської системи. Банки серйозно налаштовані боротися з корупцією, з відмиванням доходів та різноманітними прихованими платежами. Саме тому, вже у серпні ніхто не зможе поповнити банківську картку через термінал без авторизації.

“Для всіх операцій у терміналі, крім поповнення мобільного з експрес-панелі та отримання посилань для завантаження мобільних додатків, буде потрібно авторизувати клієнта з 1 серпня“, – розповіли у ПриватБанку.

Для порівняння, сьогодні українці можуть без авторизації поповнювати картки на суми не більше 5000 гривень. Цей ліміт було встановлено у 2020 році.

Зміни торкнуться всіх банків

Мова не лише про термінали від ПриватБанку, чи власників його карток. У Монобанку теж зробили схожу заяву.

“Без авторизації – 5000 грн за добу, через NFC/Дія – 29 999 грн за добу“, – пояснили в Monobank.

Тобто в серпні, щоб поповнити рахунок потрібно авторизуватись через Дію, або ж за допомогою власної картки, яка прив’язана до фінансового номера. При чому авторизація за допомогою картки можлива лише у терміналах свого банку.

“Для верифікації достатньо зчитування номера картки (через NFC або з магнітної смуги). Якщо картка фізично не контактує з терміналом, банк може використовувати для верифікації клієнта (а також для аутентифікації перед початком сеансу обслуговування) введення ПІН-коду, використання ОТР (одноразового пароля), зчитування QR-коду мобільним додатком банку і т. д.”, – пояснюють у НБУ.

Стосовно максимальних сум поповнення, то тут кожен банк самостійно встановлює ліміт. Переважно від коливається в межах 30 000 — 150 000 на добу. Є й вищі ліміти, але потрібно мати на увазі, що поповнення на суму більше 400 000 гривень потягне за собою цікавість з боку Податкової служби. Власнику коштів доведеться надати інформацію про джерела їх надходження.