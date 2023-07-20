С 1 августа пополнение карт будет происходить по-новому: банки кардинально меняют правила

Уже с 1 августа украинцев ожидают существенные изменения, касающиеся банковской системы. Банки серьезно настроены бороться с коррупцией, с отмыванием доходов и всевозможными скрытыми платежами. Именно поэтому уже в августе никто не сможет пополнить банковскую карту через терминал без авторизации.

“Для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильной с экспресс-панели и получения ссылок для загрузки мобильных приложений, потребуется авторизовать клиента с 1 августа“, — рассказали в ПриватБанке.

Для сравнения, сегодня украинцы могут без авторизации пополнять карты на суммы не более 5000 гривен. Этот предел был установлен в 2020 году.

Изменения коснутся всех банков

Речь не только о терминалах от ПриватБанка или владельцах его карт. В Монобанке тоже сделали похожее заявление.

“Без авторизации – 5000 грн в сутки, через NFC/Действие – 29 999 грн в сутки”, — объяснили в Monobank.

То есть в августе, чтобы пополнить счет, нужно авторизоваться через Дию, или с помощью собственной карты, которая привязана к финансовому номеру. Причем авторизация с помощью карты возможна только в терминалах своего банка.

“Для верификации достаточно считывания номера карты (через NFC или с магнитной полосы). Если карта физически не контактирует с терминалом, банк может использовать для верификации клиента (а также для аутентификации перед началом сеанса обслуживания) ввод ПИН-кода, использование ОТР (одноразового пароля) ), считывание QR-кода мобильным приложением банка и т.д.”, — объясняют в НБУ.

Что касается максимальных сумм пополнения, то здесь каждый банк самостоятельно устанавливает предел. Преимущественно он колеблется в пределах 30 000 – 150 000 в сутки. Есть и более высокие лимиты, но нужно иметь в виду, что пополнение на сумму более 400 000 гривен повлечет интерес со стороны Налоговой службы. Владельцу средств придется предоставить информацию об источниках их поступления.