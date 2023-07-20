Пенсіонерам доведеться пройти додаткову перевірку, щоб й надалі отримувати виплати

В Міністерстві соціальної політики та Пенсійному Фонді постійно говорять про масштабну верифікацію пенсіонерів. Мова не лише про тих, які отримують пенсію за віком, а й тих хто отримує виплати у зв’язку з інвалідністю. Мета верифікації — виявити осіб, які отримали ці кошти нечесним шляхом. Наприклад, подали до ПФУ фейкові документи про стаж, неправдиву інформацію про розмір стажу та розмір зарплати, яку вони отримували впродовж трудового періоду і тому подібне. Та, наразі заморозити пенсію можуть ще з однієї причини, а саме невчасне проходження фізичної ідентифікації.

Ощадбанк повертає фізичну ідентифікацію

У зв’язку з тим, що офіційно закінчилася пандемія коронавірусу, Ощадбанк вирішив відновити фізичну ідентифікацію пенсіонерів та осіб, що отримують соціальну допомогу і мають статус ВПО. Ця процедура діяла й до карантину, і зараз відновиться вже з 1 вересня.

“Нещодавно внутрішні переселенці почали отримувати SMS-повідомлення від Ощадбанку про те, що до 1 вересня потрібно пройти ідентифікацію у відділеннях банку. Поки Мінсоцполітики напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які будуть ухвалені найближчим часом”, – заявили представники Мінреінтеграції.

Також, в Уряді заявили, що ймовірно продовжать цей термін з 1 вересня до кінця 2023 року. Поки що жодна нормативна база не пропрацьована, але над цим плідно працюють уповноважені особи. Якщо все вдасться, то Ощадбанк перестане присилати пенсіонерам повідомлення про необхідність пройти ідентифікацію. Також намагаються й зовсім скасувати ідентифікацію для ВПО, адже за законом її треба проходити кожних пів року, а переселенці якраз протягом цього періоду повинні оновлювати дані для отримання виплат.

Зрештою якщо виплати чи пенсії заморозили, людям потрібно прийти у будь-яке відділення Ощадбанку з паспортом та карткою на котру приходять гроші або пенсійним посвідченням. Працівник банку швидко проведе процедуру ідентифікації та все відновить.