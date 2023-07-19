Заявление Пенсионного фонда: пенсионеры в Украине могут не платить за коммуналку

В Україні пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали на певних роботах, мають право на повне звільнення від сплати житлово-комунальних послуг, у тому числі на придбання твердого та рідкого палива для побутових плит і скрапленого газу. Ця інформація отримана від Пенсійного фонду.
Серед тих, хто має право на цю пільгу, є
- Працівники освіти
- Працівники охорони здоров’я та фармацевтики
- Фахівці із захисту рослин
- Музейні та бібліотечні працівники
- Працівники державних та комунальних закладів культури, у тому числі закладів культурної освіти.
Однак важливо зазначити, що члени сім’ї цих пільговиків не мають права на цю пільгу.
Пільга призначається, якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2023 році ця сума становить 3 760 гривень.
Для отримання права на пільгу пенсіонери повинні надати довідку або записи в трудовій книжці про роботу за певними професіями в сільській місцевості.
Заяви та необхідні документи можна подати до органів Пенсійного фонду одним із таких способів:
- Особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або центри надання адміністративних послуг.
- Поштою – надсилається до відділення Пенсійного фонду.
- Онлайн – через веб-портал Пенсійного фонду України, мобільний додаток або портал “Дія”.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter