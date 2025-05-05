Українцям розповіли, як не стати жертвою укусу кліща

З приходом майже літнього тепла українцям нагадали про необхідність дотримання заходів профілактики в сезон активності кліщів. Їх необхідно дотримуватися під час відпочинку на природі, прогулянках в лісі, в парках, перебуванні на дачах і при вигулюванні домашніх тварин.

«Перед виходом на природу слід вибирати закритий одяг світлих тонів: штани заправляються в шкарпетки, сорочки — з довгими рукавами, обов’язково використання головного убору. Відкриті ділянки тіла та одяг рекомендується обробляти репелентами, суворо дотримуючись інструкції на упаковці», — рекомендують фахівці.

Під час перебування на природі необхідно регулярно проводити огляди (не рідше, ніж кожні 15-20 хвилин). Особливо ретельно потрібно оглядатися перед тим, як увійти в будинок або транспорт: кліщі можуть залишатися на домашніх тваринах, речах і квітах.