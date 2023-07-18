Три знаки Зодіаку вступають у щасливу фазу: поштовхом стала липнева Повня

17 липня у дію вступив молодий Місяць. Він цього разу проходить під знаком Рака, а отже несе багатьом представникам зодіакального круга гармонію та романтику у стосунки. Змінити життя на краще можна й у інших сферах, ну принаймні так обіцяють астрологи. Вони кажуть, що ця липнева Повня дуже гарно відобразиться на житті Козерогів, Водоліїв та Терезів. Ця трійця буквально входить у дуже щасливий період.

Козоріг

Козероги відчують багато позитивних змін в особистому житті. Ті, що вже мають партнера зможуть по-новому на нього подивитися. Ваші стосунки буквально заграють новими барвами. Ті в кого ще немає пари, мають всі шанси завести перспективні знайомства.

Можуть бути дрібні конфлікти з друзями, але вони точно не вплинуть критично на ваші стосунки. Повня вплине на ваш характер та поведінку. Надмірна емоційність на деякий час зміниться стриманістю та дисциплінованістю. Це дозволить продемонструвати себе з іншого боку на роботі. Можливі цікаві пропозиції або навіть суттєве підвищення.

Водолій

Для Водоліїв зараз чудовий час, щоб трішки зупинитися та поспілкуватися з рідними. Вирішіть всі домашні питання, приділіть увагу сім’ї, і ви відчуєте, як також наповнились позитивною енергією. Тим хто постійно перебуває в русі, астрологи радять трохи взяти паузу. Зараз прекрасний час, щоб піти у відпустку. Загалом це прекрасний період для самоаналізу, роздумів над тим, чи на правильному ви шляху і, чи займаєтесь тим, чим хотіли б. А ще оцініть свої фінанси, та подумайте як ви могли б їх збільшити. Найближчим часом у вас буде для цього прекрасна можливість.

Терези

Терези навпаки не сповільняться, а пришвидшаться. Ви відчуєте море енергії, мотивації та натхнення. Невдовзі матимете шанс відправитися у незабутню подорож. Ви вступаєте у такий собі період трансформацій і змін. Можливо хтось із Терезів захоче кардинально змінити імідж, чи професію. Зараз чудовий для цього час. Поступово почне збуватися все те, до чого ви довго прагнули. Насолоджуйтесь.