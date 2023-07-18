Три знака Зодиака вступают в счастливую фазу: толчком стало июльское Полнолуние

17 июля в действие вступила молодая Луна. Она на этот раз проходит под знаком Рака, а значит, несет многим представителям зодиакального круга гармонию и романтику в отношениях. Изменить жизнь к лучшему можно и в других сферах, ну, по крайней мере, так обещают астрологи. Они говорят, что это июльское Полнолуние очень хорошо отразится на жизни Козерогов, Водолеев и Весов. Эта троица буквально входит в очень счастливый период.

Козерог

Козероги ощутят много положительных изменений в личной жизни. Те, что уже имеют партнера, смогут по-новому на него посмотреть. Ваши отношения буквально заиграют новыми красками. Те у кого еще нет пары, имеют все шансы завести перспективные знакомства.

Могут быть мелкие конфликты с друзьями, но они определенно не повлияют критически на ваши отношения. Полнолуние повлияет на ваш характер и поведение. Чрезмерная эмоциональность на время сменится сдержанностью и дисциплинированностью. Это позволит показать себя с другой стороны на работе. Возможны интересные предложения или даже существенное повышение.

Водолей

Для Водолеев сейчас прекрасное время, чтобы немного остановиться и пообщаться с родными. Решите все домашние вопросы, уделите внимание семье, и вы почувствуете, как наполнились положительной энергией. Тем, кто постоянно находится в движении, астрологи советуют немного взять паузу. Сейчас прекрасное время, чтобы уйти в отпуск. В общем, это прекрасный период для самоанализа, размышлений над тем, на правильном ли вы пути и занимаетесь ли тем, чем хотели бы. А еще оцените свои финансы, и подумайте, как вы могли бы их увеличить. В ближайшее время у вас будет для этого отличная возможность.

Весы

Весы наоборот не замедлятся, а ускорятся. Вы почувствуете море энергии, мотивации и вдохновения. Вскоре получите шанс отправиться в незабываемое путешествие. Вы вступаете в некий период трансформаций и изменений. Возможно, кто-то из Весов захочет кардинально изменить имидж или профессию. Сейчас отличное для этого время. Постепенно начнет сбываться все то, к чему вы долго стремились. Наслаждайтесь.