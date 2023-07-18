За українські 25 копійок пропонують 7000 гривень: на них має бути одна відмітка

В Україні відносно давно й активно вилучають з обігу старі монети та купюри. Спочатку були вилучені монети номіналом у 1, 2 та 5 копійок. Потім дійшли до десяток, а зараз вже рідко можна зустріти монети номіналом у 25 копійок. І дуже розумно вчинили ті люди, які не викидають старі гроші, а відкладають їх десь у скарбничку, як своєрідний антикваріат. Річ в тім, що ці монети точно матимуть цінність, і якщо не зараз, то через кілька десятків років так точно. Але й зараз на цих грошах можна непогано заробити. Зокрема, колекціонери охоче купують монети номіналом у 25 копійок, які мають ряд особливостей. Що це за риси? Розповідаємо.

Які копійки особливо цікавлять покупців?

Є кілька категорій монет номіналом у 25 копійок, які вигідно можна продати. Ціна на них варіюється від 2000 гривень і навіть до 10 000. Наприклад, 5000-7000 гривень можна отримати за монету номіналом у 25 копійок різновиду 5.1ДАг 1992 року. Її відмінні риси:

Округлий і товстий середній зуб тризуба. У слові “Україна”, буква “Ї” знизу торкається хвостиком букви “Н”. Друге виноградне гроно нагадує за формою тупокутний трикутник. Гладкий та без насічок гурт.

Таких оголошень на профільних платформах доволі мало, тож ваш лот точно швиденько купили б.

Приблизно 2000 гривень можна виручити за монету 2003 року різновиду 1ЕАм. Спеціалісти кажуть, що це рідкісні монети, які спеціально друкували для річного набору НБУ.

“Оскільки річний набір так і не випустили, викарбувані 25 копійок відправили в обіг. Більшість 25-копійкових монет, що продаються на аукціонах, знайдені в гаманцях або скарбничках“, – кажуть фахівці.

Якщо ж у вас є монета 1992 року різновиду 4 БАМ, то ви можете продати її за 3000-5000 гривень.

“Це рідкісний різновид, нумізмати називають її “Англійське карбування”. Монета виготовлена з помилкою. У неї на аверсі випуклий щит і втиснутий тризуб. Помилка сталася через те, що при розробці ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили фон. За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет, після чого відправили на Луганський верстатобудівний завод“, – розповідають фахівці.