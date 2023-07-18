В ПФУ поделились обновленной информацией о начислении субсидий: что нужно знать

Несмотря на войну льготы и субсидии, это то, что государство не отменило. Более того, количество претендентов на субсидию резко увеличилось и продолжает увеличиваться с каждым днем. Это обусловлено тем, что множество людей оказываются на грани бедности, теряют доход, теряют имущество. Всем им нужна поддержка посредством компенсации за коммунальные услуги. В Пенсионном Фонде Украины рассказали, какой сейчас действует алгоритм подачи заявления на получение субсидии и какие документы нужно добавить.

Пакет документов может отличаться в зависимости от конкретного случая

“Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам)”, — пишет на сайте ПФУ.

Однако в некоторых случаях, возможно, потребуется добавить еще и договор об аренде жилья, при условии, что заявитель проживает в наемном жилье. Или же копию договора о реструктуризации задолженности, если таковая есть.

Также по необходимости могут быть предоставлены другие документы, например, документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, в частности, справки, выписки о проживании без прописки, а также справку внутренне перемещенного лица.

При подаче заявления с собой нужно иметь паспорт или временное удостоверение гражданина Украины, если речь идет об иностранцах.

Как подать документы?

Есть несколько способов, как можно подать документы для начисления субсидий.

Лично посетив любое отделение Пенсионного Фонда, местных администраций, поселковых советов или других уполномоченных, в конкретных регионах, органов. По почте на адрес Пенсионного Фонда. Все документы нужно поместить в конверт, а уже на почтовом отделении вас проинформируют с актуальным адресом. Онлайн через вебпортал ПФУ. Это очень удобный способ, однако для этого сначала нужно зарегистрироваться на сайте и создать свой личный кабинет. Затем скачать туда скан копии необходимых документов. Также нужно иметь электронную подпись, которую можно создать в Дии или мобильном банковском приложении.

К слову, после повышения тарифов на электроэнергию в Украине примерно на 1 миллион увеличилось количество желающих получить субсидию.