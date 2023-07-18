В ПФУ поделились обновленной информацией о начислении субсидий: что нужно знать

Несмотря на войну льготы и субсидии, это то, что государство не отменило. Более того, количество претендентов на субсидию резко увеличилось и продолжает увеличиваться с каждым днем. Это обусловлено тем, что множество людей оказываются на грани бедности, теряют доход, теряют имущество. Всем им нужна поддержка посредством компенсации за коммунальные услуги. В Пенсионном Фонде Украины рассказали, какой сейчас действует алгоритм подачи заявления на получение субсидии и какие документы нужно добавить.
Пакет документов может отличаться в зависимости от конкретного случая
“Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам)”, — пишет на сайте ПФУ.
Однако в некоторых случаях, возможно, потребуется добавить еще и договор об аренде жилья, при условии, что заявитель проживает в наемном жилье. Или же копию договора о реструктуризации задолженности, если таковая есть.
Также по необходимости могут быть предоставлены другие документы, например, документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, в частности, справки, выписки о проживании без прописки, а также справку внутренне перемещенного лица.
При подаче заявления с собой нужно иметь паспорт или временное удостоверение гражданина Украины, если речь идет об иностранцах.
Как подать документы?
Есть несколько способов, как можно подать документы для начисления субсидий.
- Лично посетив любое отделение Пенсионного Фонда, местных администраций, поселковых советов или других уполномоченных, в конкретных регионах, органов.
- По почте на адрес Пенсионного Фонда. Все документы нужно поместить в конверт, а уже на почтовом отделении вас проинформируют с актуальным адресом.
- Онлайн через вебпортал ПФУ. Это очень удобный способ, однако для этого сначала нужно зарегистрироваться на сайте и создать свой личный кабинет. Затем скачать туда скан копии необходимых документов. Также нужно иметь электронную подпись, которую можно создать в Дии или мобильном банковском приложении.
К слову, после повышения тарифов на электроэнергию в Украине примерно на 1 миллион увеличилось количество желающих получить субсидию.
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