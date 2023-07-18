У ПФУ поділилися оновленою інформацією про нарахування субсидій: що потрібно знати

Попри війну пільги та субсидії — це те, що держава не скасувала. Ба більше, кількість претендентів на субсидію різко збільшилася і продовжує збільшуватися з кожним днем. Це зумовлено тим, що безліч людей опиняються з межею бідності, втрачають дохід, втрачають майно. Всім їм потрібна підтримка у вигляді компенсації за комунальні послуги. У Пенсійному Фонді України розповіли, який зараз діє алгоритм подачі заяви на отримання субсидії, та які документи потрібно додати.

Пакет документів може відрізнятися залежно від конкретного випадку

“Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами)”, – пише на сайті ПФУ. Однак в деяких випадках, можливо знадобиться додати ще й договір про оренду житла, за умови, що заявник проживає у найманому помешканні. Або ж копію договору про реструктуризацію заборгованості, якщо така є.

Також за потребою може бути надано інші документи, наприклад, документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема, довідки, виписки про проживання без прописки, а також довідку внутрішньо переміщеної особи.

При подачі заяви з собою потрібно мати паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України, якщо мова йде про іноземців.

Як можна подати документи?

Є кілька способів, як можна подати документи для нарахування субсидій.

Особисто завітавши до будь-якого відділення Пенсійного Фонду, місцевих адміністрацій, селищних рад чи інших уповноважених, в конкретних регіонах, органів. Поштою на адресу Пенсійного Фонду. Всі документи потрібно помістити до конверта, а вже на поштовому відділенні вас проінформують з актуальною адресою. Онлайн через вебпортал ПФУ. Це дуже зручний спосіб, однак для цього спочатку потрібно зареєструватися на сайті та створити свій особистий кабінет. Потім завантажити туди скан копії необхідних документів. Також потрібно мати електронний підпис, який можна створити у Дії або ж у мобільному банківському додатку.

До слова, після підвищення тарифів на електроенергію, в Україні приблизно на 1 мільйон збільшилась кількість охочих отримати субсидію.