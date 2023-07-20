Пенсионерам придется пройти дополнительную проверку, чтобы и дальше получать выплаты

В Министерстве социальной политики и Пенсионном Фонде постоянно говорят о масштабной верификации пенсионеров. Речь не только о тех, кто получает пенсию по возрасту, но и тех, кто получает выплаты в связи с инвалидностью. Цель верификации – выявить лиц, получивших эти средства нечестным путем. Например, они подали в ПФУ фейковые документы о стаже, ложную информацию о размере стажа и размере зарплаты, которую они получали в течение трудового периода и тому подобное. Но заморозить пенсию могут еще по одной причине, а именно несвоевременное прохождение физической идентификации.

Ощадбанк возвращает физическую идентификацию

В связи с тем, что официально закончилась пандемия коронавируса, Ощадбанк решил восстановить физическую идентификацию пенсионеров и лиц, получающих социальную помощь и имеющих статус ВПЛ. Эта процедура действовала и до карантина, и сейчас возобновится уже с 1 сентября.

Недавно внутренние переселенцы начали получать SMS-сообщения от Ощадбанка о том, что до 1 сентября нужно пройти идентификацию в отделениях банка. Пока Минсоцполитики нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время, – заявили представители Минреинтеграции.

Также в Правительстве заявили, что вероятно продлят этот срок с 1 сентября до конца 2023 года. Пока никакая нормативная база не проработана, но над этим плодотворно работают уполномоченные лица. Если все удастся, Ощадбанк перестанет присылать пенсионерам сообщения о необходимости пройти идентификацию. Также пытаются и вовсе отменить идентификацию для ВПЛ, ведь по закону ее нужно проходить каждые полгода, а переселенцы как раз в течение этого периода должны обновлять данные для получения выплат.

Но если выплаты или пенсии заморозили, людям нужно прийти в любое отделение Ощадбанка с паспортом и карточкой на которую приходят деньги или пенсионным удостоверением. Сотрудник банка быстро проведет процедуру идентификации и все восстановит.