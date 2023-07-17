Июль подарит трем знакам Зодиака судьбоносные изменения: особенно повезет тем, кто ищет любовь

17 июля начался период Полнолуния. Это каждый раз энергетически мощное время, которое не проходит бесследно для тех или иных знаков Зодиака. Июльское Полнолуние проявится в знаке Рака, а это означает, что оно принесет много положительных изменений именно в любовном плане. Раки это ярые семьянины, спокойные и заботливые партнеры, которые могут подарить настоящую любовь, если почувствуют, что их тоже искренне любят. Именно такие отношения может подарить это Полнолуние трем счастливчикам.

Раки

У многих Раков очень сложный период в личной жизни. Недовольство тем, что есть, сомнения относительно того, нужный ли человек рядом. Мысли о том, что вы живете свою жизнь не так, как вам этого хотелось бы, и что чем дальше тем все ухудшается. Астрологи говорят, присмотреться к своей половинке повнимательнее. На самом деле около вас правильный человек и вы можете быть по-настоящему счастливы, если вы прислушиваетесь друг к другу. Как только вы возобладаете над своими эмоциями, то сразу же по-новому посмотрите и на своего партнера и на жизнь в целом. Сейчас у вас есть все шансы начать жить свою лучшую жизнь.

Дева

Девы очень щепетильны, всегда хотят иметь все самое лучшее и партнеров, в том числе. Вы и сейчас не уверены, что человек, который рядом с вами действительно вам подходит. Вероятно, у вас бывают мысли, что все это лишь опыт на дороге к чему-то безупречному. Что ж, уже совсем скоро случится что-нибудь, что поможет вам понять истинное положение вещей. А еще перед вами откроется множество отличных возможностей. Перспективы поначалу даже будут пугать, но вы сможете вовремя взять себя в руки и все вернуть с пользой для себя. Одиноким Девам астрологи советуют не отказываться от свиданий и заводить много новых знакомств.

Рыбы

Рыбы хотят чувствовать себя любимыми, лучшими, желанными и купаться во внимании. Все это вот-вот начнется в вашей жизни. Ваша настоящая любовь совсем близка. От вас нужно только не пропустить того самого человека и вовремя обратить на него внимание. Рыбы, которые сейчас в отношениях наоборот, столкнутся с не самым простым периодом. Вы с партнером словно снимете маски, и поэтому вам придется привыкать к вам новых. К лучшему все будет или нет, покажет время.