Українці почали отримувати від держави по 5000 гривень: термін подачі заявок — обмежений

В Україні від початку війни регулярно з’являються різні види соціальної допомоги. Здебільшого вони зорієнтовані на найбільш вразливі категорії населення: внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, людей, що втратили майно внаслідок бойових дій тощо. Наразі держава почала виплачувати по 5000 гривень на одного члена сім’ї родинам, що потерпіли від підриву Каховської ГЕС. Мова про тисячі родин, які проживають у Миколаївській та Херсонській областях. Всі вони можуть подати заявку на отримання допомоги до 31 серпня 2023 року.

Подавати заявку можуть й ті, що вже отримали статус ВПО

Донедавна цю допомогу могли отримувати лише особи, які проживають та зареєстровані в зоні, яку охопила ця катастрофа. Ті хто виїхав та має ВПО й отримує щомісячну допомогу для переселенців не мали права подавати заявку. Та нещодавно Уряд оновив цей пункт, і тепер ці люди також мають право отримати 5000 гривень.

Щоб отримати виплату потрібно звернутися до територіальної адміністрації за фактичним місцем проживання. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтва про народження дітей. Кожну заявку розглядатимуть в межах 10 робочих днів, після чого на банківський рахунок або до відділення Укрпошти надійдуть кошти.

«Відтепер грошову допомогу від держави отримають усі громадяни, які на момент Каховської катастрофи проживали (були зареєстровані/задекларовані) у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, які зазнали підтоплення», — повідомили у Мінреінтеграції.

Є й інша актуальн а допомога, яку можна оформлювати

Окрім цієї виплати, та щомісячних виплат від держави, українці можуть також отримати 6600 гривень від ООН. Ця виплата націлена в першу чергу на людей, які зазнали збитків через війну. Тобто якщо їхнє майно чи нерухомість пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій. Також на виплату претендують люди в яких скрутне становище, наприклад, пенсіонери, багатодітні родини тощо. Гроші виплачуватимуть протягом трьох місяців по 2200 гривень одноразово.