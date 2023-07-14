Итоги саммита НАТО: Климкин рассказал, была ли “зрада”

Решения принятые на саммите НАТО в Вильнюсе не являются гарантиями безопасности для Украины в классическом понимании. Однако они лучше известного Будапештского меморандума, поскольку в них говорится о комплексной, а не только военной поддержке Украины.

По словам Климкина, “измены” в саммите нет. Однако есть некоторые риски. Но результаты саммита не дают гарантий безопасности в классическом понимании. То что согласовано в отношении Украины – это общеобязательная военная и финансовая помощь. Поэтому это часть интеграции Украины в западное общество. Об этом говорили все лидеры стран. В то же время уже много лет никто не проходил этого пути, по крайней мере в 21 веке.

Отмена ПДЧ и разработка нового плана будут более политическими. По словам Климкина, ему хотелось бы видеть натовский безвиз.

Безвиз будет касаться сразу двух вещей – доверия к украинцам и действий, которые станут основой этого доверия.

В целом сейчас в Украине нужен фундаментальный прогресс устойчивой демократии и европейского права, чтобы доказать свою готовность стать частью западного мира.

В то же время Климкин убежден, что в ближайшее время мирного договора у нас не будет, а некоторые партнеры начнут давить, предлагая членство в НАТО или ЕС, однако украинцы точно не захотят такого сценария, ведь пришлось заплатить слишком высокую цену.

В общем все события будут полностью зависеть от ситуации на поле боя. Но пока россия будет нести угрозу, мы будем вынуждены бороться. Ведь Запад не будет участвовать в военном противостоянии с Россией. В то же время после разгрома российских оккупантов мы получим шанс на вступление в НАТО.

В целом мы заплатили слишком высокую цену, поэтому Запад просто не посмеет отказать нам во вступлении в НАТО и ЕС, Именно за такое будущее мы боремся.