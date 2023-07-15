Адвокати розповіли, як діяти, якщо представники ТЦК перевищують свої повноваження при врученні повісток

В Україні триває загальна мобілізація і на жаль майже кожного дня в Інтернеті з’являються ролики на котрих представники ТЦК відверто перевищують свої повноваження. Відео де військовозобов’язаних ловлять і силоміць тягнуть до автобусів збирають хвилю обурення. Мовляв, це не просто тотальна демотивація населення стосовно служби, а й банальне порушення прав людини. Щоб не влипнути у халепу, але й достойно протистояти подібним діям, потрібно знати свої права. Ось, що розповідають адвокати про процес вручення повісток, та нюанси, які можуть цей процес супроводжувати.

Є декілька важливих моментів

Адвокати застерігають від того, щоб вступати з представниками військкоматів у бійку чи погрожувати їм.

“Якщо ви залишитесь живими й неушкодженими, вас можуть притягти до кримінальної відповідальності за напад, перевищення меж самооборони“, – уточнив адвокат Ростислав Кравець.

Водночас якщо військові просять вас показати документи ви можете цього не робити. Закон зобов’язує вас продемонструвати, наприклад, паспорт чи військовий квиток в разі, якщо військових супроводжує поліція і цей запит йде від них.

Також військовозобов’язані мають право знати чому їх зупинили й на якій підставі хочуть доставити у ТЦК (якщо мова про насильне завантаження до автобуса). Мають право викликати поліцію, яка захищатиме їхні права. Мають право вимагати безоплатного адвоката. Та мають повне право написати заяву до поліції заявивши про вчинення кримінального правопорушення з боку представників ТЦК.

“Якщо особі було завдано тілесних ушкоджень, побоїв – варто звертатися до поліції за фактом вчинення кримінального правопорушення. Крім того, звернутися в суд можливо надалі, аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду“, – розповів керуючий одного з адвокатських об’єднань Андрій Шабельніков.

Також потрібно зв’язатися з родичами чи знайомими й вони мають подати заяву слідчому судді.

“Немає значення – субота чи неділя, згідно зі статтею 206 КПК. Вона стосується захисту судом прав людини. Будь-який суд, отримавши інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно постановити ухвалу, якою доправити цю особу до суду. Та згодом повідомити, на якій підставі він її утримує. Тому вимагайте, щоб родичі йшли до суду і вимагайте від суду відповідну ухвалу. Звертайтеся до суду та вимагайте по 206-й статті, щоб вас доставили до суду й повідомили, на якій підставі вас затримали. Нічого не підписуйте і нікуди не йдіть. Якщо вони за вас підпишуть – будуть нести кримінальну відповідальність. Затримати вас можуть тільки за рішенням суду”, – пояснив Ростислав Кравець.

Юристи також застерігають всіх військовозобов’язаних, які потрапили у подібну ситуацію, нічого не підписувати без згоди адвоката. А також не погоджуватися на проходження військово-медичної комісії, якщо для цього немає ніяких передумов, тобто ви раніше не отримували повістку і не стоїте на військовому обліку.

Є лише одна ситуація, коли доставлення військовозобов’язаного у військкомат є законним.

“Якщо вам видали повістку, формально те, що зазначено у повістці, ви повинні зробити – з’явитися до ТЦК і виконати вимоги, які там зазначені”, – підсумував Ростислав Кравець.