Адвокаты рассказали, как поступить, если представители ТЦК превышают свои полномочия при вручении повесток

В Украине продолжается общая мобилизация и, к сожалению, почти каждый день в Интернете появляются ролики, на которых представители ТЦК откровенно превышают свои полномочия. Видео где военнообязанных ловят и силой тянут к автобусам, собирают волну возмущения. Мол, это не просто тотальная демотивация населения по отношению к службе, но и банальное нарушение прав человека. Чтобы не влипнуть в беду, но и достойно противостоять подобным действиям, нужно знать свои права. Вот что рассказывают адвокаты о процессе вручения повесток и нюансах, которые могут этот процесс сопровождать.

Есть несколько важных моментов

Адвокаты предостерегают от того, чтобы вступать с представителями военкоматов в драку или угрожать им.

“Если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение пределов самообороны”, — уточнил адвокат Ростислав Кравец.

В то же время, если военные просят вас показать документы, вы можете этого не делать. Закон обязывает вас продемонстрировать, например, паспорт или военный билет в случае, если военных сопровождает полиция и этот запрос исходит от них.

Также военнообязанные имеют право знать, почему их остановили и на каком основании хотят доставить в ТЦК (если речь идет о насильственной загрузке в автобус). Вправе вызвать полицию, которая будет защищать их права. Вправе потребовать бесплатного адвоката. И имеют полное право написать заявление в полицию, заявив о совершении уголовного правонарушения со стороны представителей ТЦК.

“Если лицу были причинены телесные повреждения, побои – следует обращаться в полицию по факту совершения уголовного правонарушения. Кроме того, обратиться в суд возможно в дальнейшем, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный ущерб”, — рассказал управляющий адвокатских объединений Андрей Шабельников.

Также следует связаться с родственниками или знакомыми и они должны подать заявление следователю судьи.

“Неважно – суббота или воскресенье, согласно статье 206 УПК. Она касается защиты судом прав человека. Любой суд, получив информацию, что лицо незаконно содержится в органах государственной власти, должен немедленно постановить определение, которым доставить это лицо в суд и сообщить, на каком основании его удерживают. Поэтому требуйте, чтобы родственники шли в суд и требуйте от суда соответствующее постановление. Обращайтесь в суд и требуйте по 206-й статье, чтобы вас доставили в суд и сообщили, на каком основании вас задержали. Ничего не подписывайте и никуда не уходите. Если они за вас подпишут – будут нести уголовную ответственность. Задержать вас могут только по решению суда”, — объяснил Ростислав Кравец.

Юристы также предостерегают всех военнообязанных, попавших в подобную ситуацию, ничего не подписывать без согласия адвоката. А также не соглашайтесь на прохождение военно-медицинской комиссии, если для этого нет никаких предпосылок, то есть вы раньше не получали повестку и не стоите на военном учете.

Есть только одна ситуация, когда доставка военнообязанного в военкомат законна.

“Если вам выдали повестку, формально то, что указано в повестке, вы должны сделать – явиться в ТЦК и выполнить требования, которые там указаны”, – подытожил Ростислав Кравец.