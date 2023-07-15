Анонсовано надбавки до пенсії: хто претендує та скільки можна отримати?

Цьогоріч кількість надбавок до пенсії суттєва нижча ніж це було минулого року чи тим паче до війни. Все через критичну економічну ситуацію в країні та нестачу коштів з державного бюджету на всі стандартні доплати. Щоправда, дещо таки залишилось. Наприклад, навесні українці отримали надбавки внаслідок щорічної індексації. Також, залишили вікову надбавку, для тих категорій осіб, яким виповнилося 70, 75 та 80 і більше років. Ще не скасовують надбавку за понаднормовий стаж. Ба більше, українців заохочують продовжувати офіційно працювати навіть після досягнення пенсійного віку, якщо є така можливість. Мовляв, пропрацювавши додатково шість років можна збільшити свою початкову пенсію на 50%.

Надбавка за стаж супроводжується рядом нюансів

Наразі українці мають право отримувати доплату за понаднормовий стаж. Відповідно до статті 28 закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, доплату за понаднормовий стаж можуть отримувати чоловіки в яких у трудовій книжці більше ніж 35 років стажу, та жінки у яких записано більше ніж 30 років стажу. Ця доплата стосується лише пенсій отриманих за віком. Тобто до пенсії за втратою годувальника або пенсії по інвалідності ці надбавки не дораховуються.

Стосовно розміру доплати, то це не може бути більше ніж 1% від мінімальної пенсії розрахованої за віком. Наразі прожитковий мінімум становить 2093 гривні, а відтак мінімальна доплата це 20,93 грн. Саме таку суму можна отримати за кожен додатковий рік стажу, при умові, що початкова пенсія у вас є мінімальною.

Також варто зазначити, що пенсія буде перерахована вже після того, як особа остаточно звільниться з роботи та повноцінно перейде на заслужений відпочинок. Зазвичай перерахунок відбувається автоматично, але в деяких випадках можливо потрібно буде прийти до відділення Пенсійного Фонду України.