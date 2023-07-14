Эксперты рассказали, как мыть овощи и зелень, чтобы быстро уничтожить нитраты и вредные бактерии

С детства нас учат, что нужно регулярно мыть руки, а еще обязательно мыть овощи, фрукты и зелень перед употреблением. И речь не только о магазинной продукции, которую в обязательном порядке нужно мыть, но даже о собственно выращенной зелени. Вода смывает различные бактерии, микробы и вредные микроорганизмы, которые могут быть сосредоточены на поверхности продуктов. Однако иногда стандартного ополаскивания под краном будет недостаточно. Эксперты говорят, чтобы вывести нитраты, и действительно убить все яйца паразитов, к мытью овощей и зелени нужно подходить крайне серьезно.

Главные правила, которые нужно соблюдать

Есть несколько несложных правил, следуя которым вы можете быть уверены, что едите чистую и безопасную пищу.

Если речь о мытье зелени, то для начала нужно избавиться от корешков, сорняков и сухих листьев. Тщательно мыть под водой нужно только ту часть, которую вы будете непосредственно добавлять в блюда. Оставьте продукты на 15 минут в холодной воде, особенно если речь идет о зелени и капусте между листьями которых могут скрываться различные мушки, букашки и личинки. За это время продукт полностью от них очистится. После этого извлеките овощи или зелень из воды и тщательно промойте их под проточной водой. При этом температура воды не важна. То, что продукты нужно мыть исключительно горячей водой – это миф.

Конечно, если вы покупаете зелень на рынке и переживаете не обрабатывали ли ее какими-то химикатами, то можете обработать ее кипятком. Одного ополаскивания будет достаточно.

Для боящихся разнообразных паразитов есть более сложные способы, которые на 100% убивают абсолютно все вредные микроорганизмы. К примеру, приготовление специального раствора для обработки зелени. Чтобы приготовить раствор, понадобится вода и соль или уксус. Нужно добавить в воду один из этих продуктов из расчета столовая ложка на литр жидкости. К слову, такой раствор еще и отлично выводит нитраты, а также убивает яйца гельминтов.

Что касается химических средств и мыла, то ими свежую продукцию мыть категорически запрещено. Рискуете получить отравление.