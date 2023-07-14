Експерти розповіли, як мити овочі та зелень, щоб швидко знищити нітрати і шкідливі бактерії

З дитинства нас вчать, що потрібно регулярно мити руки, а ще обов’язково мити овочі, фрукти та зелень перед вживанням. І мова не лише про магазинну продукцію, яку в обов’язковому порядку потрібно мити, а й навіть про власне вирощену зелень. Вода змиває різноманітні бактерії, мікроби та шкідливі мікроорганізми, які можуть зосереджуватись на поверхні продуктів. Однак інколи стандартного ополіскування під краном буде недостатньо. Експерти кажуть, що аби вивести нітрати, та дійсно вбити всі яйця паразитів, до миття овочів і зелені потрібно підходити вкрай серйозно.

Головні правила, яких потрібно дотримуватись

Є кілька нескладних правил дотримуючись яких ви можете бути впевнені, що їсти чисту та безпечну їжу.

Якщо мова про миття зелені, то для початку потрібно позбутися від корінців, бур’яну та сухого листя. Ретельно мити під водою потрібно лише ту частину, яку ви безпосередньо додаватимете до страв. Залиште продукти на 15 хвилин у холодній воді, особливо якщо мова про зелень та капусту між листям яких можуть ховатися різноманітні мушки, комашки та личинки. За цей час продукт повністю від них очиститься. Після цього вийміть овочі чи зелень з води й ретельно промийте їх під проточною водою. При цьому температура води неважлива. Те, що продукти потрібно мити виключно гарячою водою — це міф.

Звісно, якщо ви купувати зелень на ринку і переживаєте чи не обробляли її якимись хімікатами, то можете обробити її кип’ятком. Одного ополіскування буде достатньо.

Для тих, хто боїться різноманітних паразитів, є більш складні способи, які на 100% вбивають абсолютно всі шкідливі мікроорганізми. Наприклад, приготування спеціального розчину для обробки зелені. Щоб приготувати розчин знадобиться вода та сіль або оцет. Потрібно додати до води один з цих продуктів з розрахунку одна столова ложка на літр рідини. До слова, такий розчин ще й чудово виводить нітрати, а також вбиває яйця гельмінтів.

Щодо хімічних засобів та мила, то ними свіжу продукцію мити категорично заборонено. Ризикуєте отримати отруєння.