Как легко и без труда удалить ржавчину из сантехники: несколько простых лайфхаков

Как бы часто вы ни чистили сантехнику, но все равно приходит время, когда момент упущен и на унитазе, или в ванной появляется желтая полоска ржавчины. Удалить ее очень сложно, и даже самые дорогие моющие средства порой бессильны, если не приложить к ним физические усилия, а именно активного трения. Зачастую хозяйки не имея возможности отчистить губкой ржавчину, берутся за нож, пемзу или другие похожие предметы и буквально отцарапывают ее. Это может привести к царапинам на поверхности сантехнических изделий, что со временем потемнеют, в них набивается грязь и они будут портить общий вид изделия. Так что делать? Есть ли какие-нибудь варианты? Эксперты говорят, что есть.

На помощь могут прийти народные методы

Конечно, если сантехника покрылась толстым слоем ржавчины, то, вероятно, эти методы не будут действенными, но если на поверхности едва появилась желтая полоска или желтый цвет, то эти советы могут пригодиться.

Первый способ удалить ржавчину – паста с лимонной кислотой. Следует взять обычную лимонную кислоту и развести ее водой до консистенции пасты. Нанести пасту на налет и подождать 15 минут. После этого хорошо протереть поверхность губкой. Эксперты отмечают, что подобный способ подходит и для очистки известкового налета и других типов типовых загрязнений для ванной комнаты.

Второй способ – это смесь соды и лимонного сока. Нужно взять несколько ложек соды и добавить в нее лимонный сок, чтобы опять же образовалась пастообразная смесь. Наносим пасту на участок покрытый ржавчиной и ждем примерно 40 минут. Затем очищаем поверхность губкой, но нужно взять для этого теплую воду. Помимо хорошего очистительного эффекта, это средство еще и борется с засорением труб.