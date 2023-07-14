Як легко та без зусиль видалити іржу з сантехніки: кілька простих лайфхаків

Як би часто ви не чистили сантехніку, та все одно приходить час, коли момент упущено і на унітазі, чи у ванній з’являється жовта смужка іржі. Видалити її дуже складно, і навіть найдорожчі мийні засоби часом безсиллі, якщо не докласти до них фізичних зусиль, а саме активного тертя. Частенько господині не маючи змоги відчистити губкою іржу, беруться за ножик, пемзу чи інші схожі предмети й буквально видряпують її. Це може призвести до подряпин на поверхні сантехнічних виробів, які з часом потемніють у які набиватиметься бруд, і які псуватимуть загальний вигляд виробу. То що робити? Чи є якісь варіанти? Експерти кажуть, що є.

На допомогу можуть прийти народні методи

Звісно, якщо сантехніка покрилась товстим шаром іржі, то ймовірно ці методи не будуть дієвими, але якщо на поверхні ледь появилася жовта смужка чи жовтий колір, то ці поради можуть стати у пригоді.

Перший спосіб видалити іржу — паста з лимонною кислотою. Потрібно взяти звичайну лимонну кислоту і розвести її водою до консистенції пасти. Нанести цю пасту на наліт і почекати 15 хвилин. Після цього гарно протерти поверхню губкою. Експерти відмічають, що подібний спосіб підходить й для очистки вапняного нальоту та інших типів забруднень типових для ванної кімнати.

Другий спосіб — це суміш соди й лимонного соку. Потрібно взяти кілька ложок соди й додати до неї лимонний сік, щоб знову ж утворилася пастоподібна суміш. Наносимо пасту на ділянку покриту іржею і чекаємо приблизно 40 хвилин. Далі очищаємо поверхню губкою, але потрібно взяти для цього теплу воду. Окрім гарного очисного ефекту, цей засіб ще й бореться із засміченням труб.