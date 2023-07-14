Переустановку Windows 11 спростили

Переустановку операційної системи Windows 11 спростили, Microsoft дозволила запускати процес відновлення з Центру оновлення Windows. Про це повідомляє Neowin .

Вперше можливість помітили у тестовій збірці Windows 11 під номером 25905. Microsoft не анонсувала нову функцію офіційно.

Відновлення ОС через «Центр оновлення Windows» дозволить завантажити останню доступну версію Windows 11 і встановити її поверх поточної версії зі збереженням встановлених програм, ігор та налаштувань.

За даними порталу, після переустановки ОС за допомогою нової функції користувач отримає «відносно чисту операційну систему» ​​без будь-яких програмних помилок. При цьому власнику комп’ютера не потрібно видаляти дані для встановлення.

Для використання можливості потрібно перейти до «Налаштування відновлення системи» та натиснути кнопку «Переустановити зараз». Потім у Центрі оновлення Windows будуть представлені варіанти ОС. Весь подальший процес повторює класичну установку операційної системи.