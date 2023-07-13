Выплаты для ВПЛ продлили еще на полгода, но есть нюансы

Кабинет министров Украины во время последнего заседания согласовал соответствующие изменения в постановление о финансовой помощи внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Дополнительно обращаться для возобновления выплат не нужно, поскольку эта процедура происходит автоматически.

С 1 августа будет автоматически продлена выплата помощи всем внутренне перемещенным лицам, которые получают помощь сейчас, еще на шесть месяцев. То есть до конца января 2024 года.

Согласно информации, обнародованной Министерством социальной политики, выплата для внутренних переселенцев является одной из крупнейших по размеру финансирования из государственного бюджета программ. На этот год на выплаты для ВПЛ предусмотрено около 57 миллиардов гривен из государственного бюджета. На сегодня помощь от государства получает около 2,6 миллиона человек со статусом ВПЛ.

Что касается суммы денежной помощи, то лица с инвалидностью и дети до 18 лет получают три тысячи гривен, все остальные категории — две тысячи гривен ежемесячно.

В то же время, все не так просто как кажется. Некоторые категории ВПЛ лишат выплат.

Основанием для отказа станет:

Пребывание за пределами Украины в течение 30 календарных дней без явных на то причин.

Возвращение на место жительства лица со статусом внутреннего переселенца, если оно было вынуждено покинуть с началом полномасштабного вторжения.

Отбывание наказания или осуждение за коллаборационизм.

Кроме того, помощь не будут назначать, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи совершал значительные расходы или оплатил услуги на сумму более ста тысяч гривен одним платежом.

Также следует упомянуть, что ранее Счетная палата сообщила, что украинские переселенцы уже получили без оснований по меньшей мере 893 миллиона гривен денежной помощи от государства. Многие лица и в дальнейшем продолжают получать средства неправомерно и в дальнейшем.