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Учебный год начнется с важных нововведений для учеников всех классов

14.07.2023
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навчання у школі

Еще совсем немного и начнется новый учебный год 2023-2024. Прошлый год выдался разным для жителей разных регионов Украины. Некоторые школы все обучение проводили в дистанционном формате, в то время как в более спокойных регионах учащиеся посещали занятия очно. Как будет в этом году, пока прогнозировать не берутся. Однако уже есть информация о других нововведениях, которые точно ждут школьников. Речь об обновленном формате изучения информатики. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

IT-образование в Украине выйдет на новый уровень

По словам Федорова, в течение последнего учебного года некоторые учителя и ученики принимали участие в пилотном проекте, который запустили в Минцифри. Проект назывался «Обновленная информатика — ИТ студии», в рамках которой учащиеся получали знания в новом формате. В проекте приняло участие около 50 школ и суммарно примерно 3000 учащихся. После того как проект завершился учителя поделились своими впечатлениями. Все они очень положительные, ведь по словам участников проекта, заметно отличный результат.

навчання у школі

Например, если речь идет об учениках 4 класса, то к участию в проекте они не умели создавать презентации и плохо ориентировались в компьютерных программах. После обучения это не является для них проблемой и они легко могут даже подсказывать что-либо другим.

Так что уже с 1 сентября именно ИТ-студии будут обучать украинских школьников основам информатики. По мнению Федорова, это позволит украинской молодежи быть более прогрессивной и легче получить в будущем современную, престижную и высокооплачиваемую профессию. Для Украины тоже прекрасно, если будет побольше подобных специалистов, ведь они будут создавать интересные стартапы, проекты, продвигать Украину на международном рынке и тем самым увеличивать ВВП.

Трансформация образования со стороны Минцифры будет продолжаться и дальше. В частности, на платформе Дия появится еще больше учебных курсов, которые можно будет проходить бесплатно или за символическую стоимость.

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14.07.2023
1 хвилина на прочитання
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