Учебный год начнется с важных нововведений для учеников всех классов

Еще совсем немного и начнется новый учебный год 2023-2024. Прошлый год выдался разным для жителей разных регионов Украины. Некоторые школы все обучение проводили в дистанционном формате, в то время как в более спокойных регионах учащиеся посещали занятия очно. Как будет в этом году, пока прогнозировать не берутся. Однако уже есть информация о других нововведениях, которые точно ждут школьников. Речь об обновленном формате изучения информатики. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

IT-образование в Украине выйдет на новый уровень

По словам Федорова, в течение последнего учебного года некоторые учителя и ученики принимали участие в пилотном проекте, который запустили в Минцифри. Проект назывался «Обновленная информатика — ИТ студии», в рамках которой учащиеся получали знания в новом формате. В проекте приняло участие около 50 школ и суммарно примерно 3000 учащихся. После того как проект завершился учителя поделились своими впечатлениями. Все они очень положительные, ведь по словам участников проекта, заметно отличный результат.

Например, если речь идет об учениках 4 класса, то к участию в проекте они не умели создавать презентации и плохо ориентировались в компьютерных программах. После обучения это не является для них проблемой и они легко могут даже подсказывать что-либо другим.

Так что уже с 1 сентября именно ИТ-студии будут обучать украинских школьников основам информатики. По мнению Федорова, это позволит украинской молодежи быть более прогрессивной и легче получить в будущем современную, престижную и высокооплачиваемую профессию. Для Украины тоже прекрасно, если будет побольше подобных специалистов, ведь они будут создавать интересные стартапы, проекты, продвигать Украину на международном рынке и тем самым увеличивать ВВП.

Трансформация образования со стороны Минцифры будет продолжаться и дальше. В частности, на платформе Дия появится еще больше учебных курсов, которые можно будет проходить бесплатно или за символическую стоимость.