Українці мають право вибрати бажаний розмір пенсії: є декілька варіантів

Українські пенсіонери не можуть похвалитися високими пенсіями. Левова частка громадян отримують від 3000 до 4000 гривень щомісяця. Набагато менший відсоток отримує середню виплату, і лише кілька відсотків мають максимальну пенсію. Та виявляється, деякі категорії громадян можуть з часом змінити розмір своєї пенсії. Є кілька варіантів, як це можна зробити.

Вибір мають люди, для яких передбачено кілька виплат

Якщо ви маєте право на кілька видів пенсії, то можете вибрати серед них найбільшу. Мова про наступні види виплат:

Пенсія за віком. Це та на яку претендують абсолютно всі громадяни, які мають відповідний стаж та досягли пенсійного віку. Середня пенсія по Україні становить 5 000 гривень і залежить від стажу, та розміру зарплати, яку особа отримувала під час трудового періоду. Пенсія по інвалідності. Якщо особа має або здобуває інвалідність, то відповідно може отримувати й пенсію. Зазвичай її розмір залежить від групи інвалідності й практично ніколи не перевищу розмір пенсії за віком, тобто переходити на цю виплату відмовляючись від першої, переважно нема сенсу. Пенсія по втраті годувальника. Тобто якщо в родині померла особа, яка була годувальником, то один з членів родини може отримувати 50% від його пенсії. Дуже часто так робить хтось з подружжя. Наприклад, дружина має пенсію 3000 гривень, а чоловік мав близько 10 000 гривень. Після його смерті дружина може відмовитись від своєї виплати й отримати 50% чоловікової, тобто мати майже 5000 гривень.

Заяву на перехід до іншого виду пенсії можна подати у будь-якому відділенні Пенсійного Фонду України.

Збільшити пенсію можна ще одним способом

Також, пенсіонери можуть підвищити свою виплату якщо по досягненню пенсійного віку продовжать офіційно працювати. За кожен додатково напрацьований рік до пенсії нараховуватимуть кілька відсотків. Пропрацювавши додатково 6 років, можна збільшити початковий розмір виплати на 50%.