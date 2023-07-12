Часть ВПЛ останется без выплат: Кабмин согласовал соответствующие изменения

Кабинет министров Украины во время очередного заседания согласовал изменения относительно финансирования выплат для внутренне перемещенных лиц. Таким образом с 1 августа выплаты будут автоматически продлены для всех ВПЛ, которые сейчас получают помощь, еще на шесть месяцев, то есть до конца января 2024 года.

Для продления выплат дополнительно никуда обращаться не нужно, начисления продолжат в автоматическом режиме. Но не все так просто, часть внутренних переселенцев лишат выплат.

Как утверждают в Кабмине, сейчас финансируют выплаты для более 2,6 миллиона граждан Украины. Это одна из самых больших программ по размеру финансирования из государственного бюджета. На следующий год не эту программу в бюджете выделено 57 миллиардов гривен.

Размер помощи для детей и лиц с инвалидностью составляет 3 000 гривен, для других лиц – 2 000 гривен.

В то же время выплат лишат сразу несколько категорий внутренних переселенцев, которые

находятся за пределами Украины в течение 30 календарных дней подряд без явных на то причин;

вернулись на место жительства, которое были вынуждены покинуть из-за вторжения российских оккупантов;

отбывают наказание или были осуждены за коллаборационизм.

И это еще не все. Кроме того, помощь не будут предоставлять, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи совершил значительные расходы или оплатил услуги на сумму более ста тысяч гривен одним платежом.

Напомним, что ранее Счетная палата сообщала, что украинские переселенцы получили более 893 миллионов гривен выплат от государства неправомерно. Значительная часть продолжает получать деньги незаконно.

Также стоит упомянуть, что все чаще страны Европы сокращают помощь беженцам из Украины, так украинцы должны оплачивать жилье полностью или частично. Конечно, каждая ситуация рассматривается отдельно, поэтому те, кто оказался в беде, могут рассчитывать на финансовую или материала помощь, в том числе от международных благотворительных организаций.