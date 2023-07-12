Частина ВПО залишиться без виплат: Кабмін погодив відповідні зміни

Кабінет міністрів України під час чергового засідання погодив зміни стосовно фінансування виплат для внутрішньопереміщених осіб. Таким чином з 1 серпня виплати будуть автоматично подовжені для всіх ВПО, які зараз отримують допомогу, ще на шість місяців тобто до кінця січня 2024 року.

Для подовження виплат додатково нікуди звертатися не потрібно, нарахування продовжать в автоматичному режимі. Але не все так просто, частину внутрішніх переселенців позбавлять виплат.

Як стверджують в Кабміні, зараз фінансують виплати для понад 2,6 мільйона громадян України. Це одна з найбільших програм за розміром фінансування з державного бюджету. На наступний рік не цю програму в бюджеті виділено 57 мільярдів гривень.

Розмір допомоги для дітей та осіб з інвалідністю складає 3 000 гривень, для інших осіб — 2 000 гривень.

Водночас виплат позбавлять одразу декілька категорій внутрішніх переселенців, які:

перебувають за межами України протягом 30 календарних днів підряд без явних на те причин;

повернулись на місце проживання, яке були змушені покинути через вторгнення російських окупантів;

відбувають покарання або були засуджені за колабораціонізм.

І це ще не все. Крім того, допомогу не надаватимуть, якщо протягом трьох місяців перед звернення член сім’ї здійснив значні витрати або оплатив послуги на суму понад сто тисяч гривень одним платежем.

Нагадаємо, що раніше Рахункова палата повідомляла, що українські переселенці отримали понад 893 мільйони гривень виплат від держави неправомірно. Значна частина продовжує отримувати гроші незаконно.

Також варто згадати, що все частіше країни Європи скорочують допомогу біженцям з України, так українці повинні оплачувати житло повністю, або частково. Звісно, кожна ситуація розглядається окремо, тож ті, хто опинився у скруті, можуть розраховувати на фінансову або матеріалу допомогу, в тому числі від міжнародних благодійних організацій.