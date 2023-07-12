Украинцам массово начисляют долги за газ, к которым они не имеют отношения: что происходит?

В начале войны почти 90% населения перешли “под крыло” компании “Нефтегаз”. Все потому, что цену газа зафиксировали на уровне 8 гривен за куб. Остальные поставщики не могли предложить потребителям такую цену, а потому государственная компания стала практически монополистом. С тех пор как это случилось не прекращается путаница со счетами и показателями. Все потому, что люди и дальше подают показатели своим старым поставщикам газа, то есть облгазам. Дальше уже они передают показатели в Нафтогаз и на практике нередко выходит некий “сломанный телефон”. Вот, что пишут пользователи на странице Нафтогаза под публикацией, что счета за июнь уже сформированы.

“Счета вы присылать умеете, а перерасчет когда сделаете? Сколько к вам можно обращаться? Сил никаких. Заберите непонятный долг в 11 тысяч”, — пишет Ксения.

“Вы мне неправильно рассчитали показатели. Я вам посылал одни из фото, а вы приняли на 100 кубов больше”, — отметил Александр.

“Больше вам показания счетчика передавать не буду, вы бросили людей, а теперь говорите обращаться в облгаз. Вам был подан нормальный показатель в 133 куб, а облгаз дал расчет всего в 2 куб“, — поделился пользователь по имени Роман.

Представители Нафтогаза отвечают всем шаблонно, и что-то вроде: “Нам досадно, что случилась такая ситуация. Предоставьте номер лицевого счета для выяснения ситуации”.

Где можно получить текущие счета за газ?

Получить платежку можно многими способами. В личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно узнать на сайте, в чате или контакт-центре). В чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

Кроме этого, платежку можно получить практически во всех банковских терминалах на отделениях Новой почты. Можно заказать и платежку по Укрпочте, однако она придет после 20-го числа и эта опция пока недоступна для жителей регионов, где продолжаются боевые действия.