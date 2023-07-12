Українцям масово нараховують борги за газ до яких вони не мають відношення: що відбувається?

На початку війни майже 90% населення перейшли “під крило” компанії “Нафтогаз”. Все через те, що ціну газу зафіксували на рівні 8 гривень за куб. Решту постачальників не могли запропонувати споживачам таку ціну, а відтак державна компанія стала практично монополістом. Відколи це трапилося не припиняється плутанина з рахунками, та показниками. Все через те, що люди й надалі подають показники своїм старим постачальникам газу, тобто облгазам. Далі вже вони передають показники до Нафтогазу і на практиці нерідко виходить такий собі “зламаний телефон” Ось, що пишуть користувачі на сторінці Нафтогазу під публікацією, що рахунки за червень вже сформовано.

“Рахунки ви надсилати вмієте, а перерахунок коли зробите? Скільки до вас можна звертатися? Сил ніяких. Заберіть незрозумілий борг в 11 тисяч“, – пише Ксенія.

“Ви мені неправильно розрахували показники. Я вам надсилав одні з фото, а ви прийняли на 100 кубів більше”, – зазначив Олександр.

“Більше вам показання лічильника передавати не буду, ви кинули людей, а тепер кажете звертатися до облгазу. Вам був поданий нормальний показник у 133 куб, а облгаз дав розрахунок лише у 2 куб”, – поділився користувач, на ім’я Роман.

Представники Нафтогазу відповідають всім шаблонно, і щось на кшталт: “Нам прикро, що трапилася така ситуація. Надайте номер особового рахунку для вияснення ситуації”.

Де можна отримати актуальні рахунки за газ?

Отримати платіжку можна багатьма способами. В особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна дізнатися на сайті, у чаті або контакт-центрі). У чатботі GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

Окрім цього платіжку можна отримати практично в усіх банківських терміналах на відділеннях Нової пошти. Можна замовити й платіжку Укрпоштою, однак вона прийде після 20-го числа і ця опція наразі недоступна для мешканців регіонів де тривають бойові дії.