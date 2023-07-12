Появилась новая организация, раздающая украинцам гуманитарку: как получить помощь?

В Украине по состоянию на 2023 год насчитывается около 8 миллионов человек, имеющих статус внутренне перемещенных. Всем этим людям регулярно предоставляют финансовую, гуманитарную, психологическую, юридическую и другие виды помощи. Наиболее стабильная помощь от государства, которую начисляют ежемесячно на каждого члена семьи. Все остальные благотворительные фонды и организации предлагают единовременные выплаты или, например, боксы с продуктами. Чтобы не пропустить очередной анонс о новой помощи, ВПЛ советуют регулярно читать новости на сайте Минреинтеграции, или же на платформе “Дия”. К примеру, сейчас у всех переселенцев появилась возможность получить новую гуманитарку, от вновь созданной организации.

Речь об общественной организации ВПЛ Украина

Это организация, объединяющая многие фонды, ориентированные на помощь переселенцам. Среди направлений работы продуктовая помощь, психологическая, юридическая, а также консультации по получению компенсации за разрушенное жилье.

Получить помощь можно, перейдя по этой ссылке.

В форме нужно прописать следующую информацию: контактный номер телефона, пол (того, кто подает заявление), адрес, где вы можете получить помощь, количество взрослых в семье. Затем указать ваш возраст и дату рождения, количество детей в семье и их возраст, а также дату рождения каждого ребенка. Указать свою профессию, откуда вы переехали (эвакуировались), данные паспорта или ID-карты, индивидуальный налоговый номер, номер справки переселенца, какая нужна помощь (гуманитарная, психологическая и т.п.).

Напоследок нужно добавить есть ли вы в социальных сетях, есть ли в семье военнослужащие и есть ли в семье лица с инвалидностью.

Анонсирован еще один вид помощи

Еще одну помощь могут получить люди, пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС. Им государство выплатит по 5000 гривен единовременно. Речь идет о населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей. Получить деньги могут даже те, кто имеет статус ВПЛ и получает ежемесячные выплаты.