З’явилася нова організація, яка роздає українцям гуманітарку: як отримати допомогу?

В Україні станом на 2023 рік налічується приблизно 8 мільйонів осіб, які мають статус внутрішньо переміщених. Всім цим людям регулярно надається фінансова, гуманітарна, психологічна, юридична та інші види допомоги. Найбільш стабільною є допомога від держави, яку нараховують щомісячно на кожного члена родини. Всі інші благодійні фонди та організації пропонують одноразові виплати, чи, наприклад, бокси з продуктами. Щоб не пропустити черговий анонс про нову допомогу, ВПО радять регулярно читати новини на сайті Мінреінтеграції, або ж на платформі “Дія. Наприклад, зараз у всіх переселенців з’явилася можливість отримати нову гуманітарку, від новоствореної організації.

Мова про громадську організацію ВПО Україна

Це організація, яка об’єднує багато фондів, що зорієнтовані на допомозі переселенцям. Серед напрямків їх роботи продуктова допомога, психологічна, юридична, а також консультації щодо отримання компенсації за зруйноване житло.

Отримати допомогу можна перейшовши за цим посиланням.

У формі потрібно прописати наступну інформацію: контактний номер телефону, стать (подавача), адресу, де ви зможете отримати допомогу, кількість дорослих у сім’ї. Потім вказати ваш вік та дату народження, кількість дітей у сім’ї і їх вік, а ще дату народження кожної дитини. Вказати свою професію, звідки ви переїхали (евакуювалися), дані паспорта або ID-картки, індивідуальний податковий номер, номер довідки переселенця, яка саме потрібна допомога (гуманітарна, психологічна тощо).

Наостанок потрібно додати чи є ви у соціальних мережах, чи є в сім’ї військовослужбовці та, чи є в сім’ї особи з інвалідністю.

Анонсовано ще один вид допомоги

Ще одну допомогу можуть отримати люди, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Їм держава виплатить по 5000 гривень одноразово. Мова про населені пункти Херсонської та Миколаївської областей. Отримати гроші можуть навіть ті, хто має статус ВПО й отримує щомісячні виплати.