Доллары со скидкой: в крупной сети обменников рассказали, как покупать валюту дешевле

Сейчас обменники пытаются стимулировать украинцев покупать доллары образца 1996 года, на которые несколько месяцев назад сильно упал спрос. Однако у них это плохо получается.

Украинские обменники пытаются реализовать доллары образца 1996 года по более низкому курсу, чем тот что установлен на валюту более поздних годов выпуска, например, по 36,50 вместо 36,80 гривны за доллар. То есть скидка 30 копеек на каждом долларе. О таком эксперименте на правах анонимности рассказал заместитель директора одной из крупнейших в Украине сетей пунктов обмена валют, которая насчитывает несколько сотен точек обмена по всей стране.

Он объясняет, что из-за распространенного среди клиентов мифа о выводе из оборота долларов 1996 года, которые в народе называют “белыми”, обменники столкнулись со сложностями в продаже. Граждане все активнее продают доллары старого образца, а покупать такие старые банкноты отказываются.

Руководители некоторых пунктов обмена валюты начали отказываться принимать старые купюры, чтобы избежать убытков. Такое решение на уровне руководства не принималось. Вместо этого руководство обменников просит принимать валюту, а старые купюры пытаться продавать с помощью акций. Однако и эта мера не всегда является эффективной, ведь украинцы упорно хотят покупать доллары нового образца.

В то же время кто, и зачем распространяет информацию о том, что доллары 1996 года не будут действительными, остается неизвестным.

Отметим, что в Национальном банке Украины уже согласовали стратегию ослабления ограничений. При этом привязки к конкретным датам нет, ограничения будут снимать постепенно при стабилизации ситуации. В то же время сейчас экономическая ситуация, благодаря поддержке западных партнеров, остается стабильной и прогнозируемой. Но это не защищает украинцев от подорожания товаров, ведь с июля выросла стоимость топлива, а также подорожала электроэнергия для предпринимателей. Все это приводит к росту цен при стабильно низких доходах, особенно если говорить о пенсионерах.