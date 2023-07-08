Долари зі знижкою: у великій мережі обмінників розповіли, як купувати валюту дешевше

Зараз обмінники намагаються стимулювати українців купувати долари зразка 1996 року, на які кілька місяців тому сильно впав попит. Однак в них це погано виходить.

Українські обмінники намагаються реалізувати долари зразка 1996 року за більш низьким курсом, ніж той що встановлений на валюту більш пізніх років випуску, наприклад, по 36,50 замість 36,80 гривні за долар. Тобто знижка 30 копійок на кожному доларі. Про такий експеримент на правах анонімності розповів заступник директора однієї з найбільших в Україні мереж пунктів обміну валют, яка налічує кілька сотень точок обміну по всій країні.

Він пояснює, що через поширений серед клієнтів міф про виведення з обігу доларів 1996 року, які в народі називають “білими”, обмінники зіткнулися зі складнощами в продажі. Громадяни все активніше продають долари старого зразка, а купувати такі старі банкноти відмовляються.

Керівники деяких пунктів обміну валюти почали відмовлятися приймати старі купюри, щоб уникнути збитків. Таке рішення на рівні керівництва не приймалося. Натомість керівництво обмінників просить приймати валюту, а старі купюри намагатися продавати за допомогою акцій. Однак і ця міра не завжди є ефективною, адже українці вперто хочуть купувати долари нового зразка.

Водночас хто, і навіщо поширює інформацію про те, що долари 1996 року не будуть дійсними, залишається невідомим.

Зазначимо, що в Національному банку України вже погодили стратегію послаблення обмежень. При цьому прив’язки до конкретних дат немає, обмеження зніматимуть поступово при стабілізації ситуації. Водночас зараз економічна ситуація, завдяки підтримці західних партнерів, залишається стабільною та прогнозованою. Але це не захищає українців від здорожчання товарів, адже з липня зросла вартість палива, а також подорожчала електроенергія для підприємців. Все це призводить до зростання цін при стабільно низьких доходах, особливо якщо говорити про пенсіонерів.