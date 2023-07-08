Кращі бренди китайських смартфонів у 2023 році

Конкуренція між виробниками електроніки зростає незвичайними темпами, незважаючи на те, що ринок вже заповнений різними смартфонами. Тим не менш, іноді з’являються нові торгові марки, що пропонують привабливі ціни нерідко навіть на шкоду своїй вигоді. Однак, у більшості з них ще «сира» оболонка, погана оптимізація та низка інших недоліків. Разом з тим, вже є, як мінімум, кілька фірм із Піднебесної, сумніватися у надійності яких не доводиться. Пропонуємо обговорити найкращі бренди китайських смартфонів у 2023 році (рейтинг моделей дивіться тут: https://smartphone-top.com/kraschi-kytayski-smartfony.html), що втілює нашу суб’єктивну думку. При написанні публікації ми керувалися такими параметрами, як:

Асортимент моделей – що більше телефонів випускає виробник, то швидше падають ціни на попередні покоління. Крім того, важлива наявність різних конфігурацій та доступність цін. У цьому плані вочевидь виграє Xiaomi. Однак, якщо взяти до уваги всі моделі концерну BBK, а не окремих компаній, то зображення змінюється. Надійність та функціонал ОС – усі китайські смартфони функціонують на власних оболонках. Кращі прошивки на Android випускає Xiaomi та Poco як з погляду опцій, так і стабільності, але багато реклами та постійні оновлення злегка псують картинку. Співвідношення ціна/якість – у цьому плані немає однозначного лідера, адже поступово бренди намагаються «переплюнути» досягнення один одного привабливішою пропозицією. Разом з тим, часто реклама викликає більше очікувань, ніж реальність.

Який бренд китайських смартфонів обрати у 2023 році?

Варто відразу зазначити, що такі компанії як Realme, Vivo, OPPO, OnePlus є дочірніми фірмами концерну BBK Electronics, і мало чим відрізняються за великим рахунком у плані прошивки, стабільності та безпеки роботи. Тим не менш, останнім часом добре виділяється одна із зазначених торгових марок, про що поговоримо далі за текстом.

Poco

Успіх цієї компанії розпочався з презентації Pocophone F1. Вже тоді було зрозуміло, що новий проект Xiaomi після невдалого суббренду Redmi дасться взнаки. Сьогодні торгова марка Poco пропонує найширший асортимент надзвичайно привабливих смартфонів. Важливо, що прошивка практично така ж як у Xiaomi, а остання марка є одним з лідерів у плані ПЗ, що працює на Android.

Realme

Після виходу Realme 10 всім стало зрозуміло, що ця компанія розраховує серйозну конкуренцію Xiaomi. За рахунок використання більш доступних комплектуючих, включаючи чіпи Mediatek та грамотної оптимізації телефонів гаджети цієї фірми завойовують дедалі ширшу аудиторію користувачів.

Xiaomi

Кращим виробником китайських смартфонів на наш суб’єктивний погляд у 2023 році продовжує залишатися компанія Xiaomi. По-перше, у компанії вже майже ідеальна оболонка MIUI, яка може і дратує непотрібним софтом та рекламою, але вона надійна та дуже функціональна. У цьому плані бренд виграє навіть у Samsung та Еппл. Крім того, у виробника багато цікавих лінійок смартфонів та конкурентні камерофони. Бракує лише новинок з гнучкими екранами, але цілком імовірно, і вони незабаром з’являться.