Украинцы могут оформить разовую помощь от Польши в размере 10 000 злотых: как подать заявку?

Польша с начала войны поддерживает украинцев. Делают это не только местные власти, но и отдельные благотворительные фонды. Одним из уже неоднократно выделявшихся является Фонд Климентия Шептицкого. Эта организация выплачивает денежную помощь украинцам, причем сумма выплат беспрецедентно высокая. Сейчас речь идет о 10 000 злотых на одного человека, что эквивалентно почти 90 000 гривен. Правда, получить эту выплату могут только отдельные категории украинцев.

На помощь претендует две категории граждан

В настоящее время выплату могут получить находившиеся в плену женщины, а также дети, потерявшие родителей в результате боевых действий. Что касается женщин, то в прошлом году такую выплату получили 180 украинок. Кроме того, Фонд предлагает людям бесплатную психологическую поддержку.

Что касается детей, то подавать заявку на выплату можно на ребенка, потерявшего хотя бы одного из родителей. Но пока новых заявок на детей не принимают, поэтому помощи могут ожидать те украинцы, которые подали заявку еще в прошлом году.

Что касается женщин, то они могут и дальше подавать заявки через следующую форму: https://eu-submit.jotform.com/230891603400346.

В заявке следует указать:

Статус лица для которого подается заявка, то есть действительно ли оно находилось в плену. Фамилия и имя. Скан копию паспорта или любого другого документа, подтверждающего личность. Указать номер телефона и электронную почту. Кратко описать свое финансовое положение.

Кроме этого, обязательно уточняйте, на какой вид помощи вы претендуете. Фонд предлагает как денежные выплаты, так и реабилитацию в Польше.

Тем, кто хочет получить деньги, можно подавать заявки до 30 августа 2023 года, тем, кто хочет воспользоваться возможностью реабилитации, нужно подать заявку до 15 июля 2023 года. Эти сроки могут быть более короткими, если предел заявок будет исчерпан.