Київстар оновив умови надання послуг: нові правила вже вступили в дію

Компанія Київстар вже вкотре анонсує зміни в умовах надання послуг для своїх абонентів. Зокрема, не так давно стало відомо, що зникає більшість всім звичних тарифних планів, а натомість оператор запускає нові патріотичну лінійку. Також зросли й ціни на послуги. Найдешевший тарифний план тепер коштує 175 гривень, однак його можна здешевити відмовившись від частини наповнення. І от, 5 липня вступили в дію ще деякі оновлення. Вони стосуються всіх клієнтів, які користуються контрактними тарифами.

Абоненти матимуть більше мегабайт для Інтернету

З 5 липня власники контрактних тарифних планів зможуть підключити ще більше мегабайтів, які стануть доступними відразу ж після використання стандартного пакету. Тобто якщо раніше додаткові мегабайти коштували 10 гривень і це було 100 МБ, то зараз це буде 500 Мб за 20 гривень. Ці привілеї доступні для власників наступних тарифних планів:

Київстар 4G Simple, Київстар 4G Simple+, Київстар Онлайн+, Київстар Сім’я, Smart, Інтернет для батьків, ВАШ Старт, ВАШ Вибір, ВАШ Регіон, LOVE UA. Контракт, LOVE UA База, LOVE UA Свобода, КОХАННЯ до батьків і КОХАННЯ до батьків-Домашній.

«Після закінчення всіх мегабайтів у пакеті діятиме безлімітний інтернет з обмеженням швидкості до 0,8 Мбіт/с. Наступного дня абоненти можуть отримати повторно додатковий пакет на тих самих умовах», – уточнили у Київстарі.

Запущено новий літній тариф

Також у Київстарі повідомили про запуск літнього тарифного плану “ВСІ РАЗОМ Сезонний”. Він діятиме лише до 31 серпня та коштуватиме 200 гривень за 4 тижні. В пакет входить домашній інтернет, 15 Гб мобільного інтернету, безліміт на дзвінки в мережі й 150 хвилин на інші номери, а також Суперсила Гігабіт.

Даний тариф буде дійсним й після 31 серпня, однак його неможливо буде підключити.